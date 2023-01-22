В ХМАО после потепления придут сорокоградусные морозы

23 января 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

В отдельных районах ХМАО ожидается похолодание до -38 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО средняя температура днем составит приблизительно 5-10 градусов ниже нуля, однако в отдельные районы округа придут сорокоградусные морозы. Прогноз погоды подготовили синоптики Гидрометцентра ХМАО. «24 января местами небольшой снег. Температура ночью -9,-14 градусов, в Нижневартовском районе -27,-32 градуса, днем -4,-9 градусов, в Нижневартовском районе -24,-29 градусов. 25 января ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью -8,-13 градусов, в Нижневартовском районе -33,-38 градусов, днем -6,-11 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске в течение недели средняя температура днем составит 5-6 градусов ниже нуля. Во вторник и четверг будет небольшой снег. Ветер до 12 м/с. В Сургуте синоптики обещают снежную неделю — со вторника до пятницы в городе ожидается небольшой снег. Температура днем составит в среднем минус 4-9 градусов. Ветер с порывами до 12 м/с. В Нижневартовске, судя по прогнозу, дневная температура в течение недели составит -5…-9 градусов. Однако во вторник ожидается похолодание до -12 градусов, а ночью температура опустится до -24 градусов. На протяжении всей недели ожидается небольшой снег. Ветер до 11 м/с. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО средняя температура днем составит приблизительно 5-10 градусов ниже нуля, однако в отдельные районы округа придут сорокоградусные морозы. Прогноз погоды подготовили синоптики Гидрометцентра ХМАО. «24 января местами небольшой снег. Температура ночью -9,-14 градусов, в Нижневартовском районе -27,-32 градуса, днем -4,-9 градусов, в Нижневартовском районе -24,-29 градусов. 25 января ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью -8,-13 градусов, в Нижневартовском районе -33,-38 градусов, днем -6,-11 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске в течение недели средняя температура днем составит 5-6 градусов ниже нуля. Во вторник и четверг будет небольшой снег. Ветер до 12 м/с. В Сургуте синоптики обещают снежную неделю — со вторника до пятницы в городе ожидается небольшой снег. Температура днем составит в среднем минус 4-9 градусов. Ветер с порывами до 12 м/с. В Нижневартовске, судя по прогнозу, дневная температура в течение недели составит -5…-9 градусов. Однако во вторник ожидается похолодание до -12 градусов, а ночью температура опустится до -24 градусов. На протяжении всей недели ожидается небольшой снег. Ветер до 11 м/с.