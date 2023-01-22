22 января 2023

Свердловский солдат погиб в ходе спецоперации. Фото

Солдат из Новоуральска погиб в зоне проведения СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
В возрасте 34-лет погиб новоуралец в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Новоуральска (Свердловская область) 34-летний Дмитрий Сметанин погиб в ходе спецоперации. Об этом рассказал глава города Вячеслав Тюменцев в социальной сети «ВКонтакте».

«Дмитрий Сметанин был призван на военную службу 27 сентября. Мужчина не испугался, понимая всю серьезность обстоятельств. В возрасте 34-лет он погиб в зоне СВО», — поделился глава Новоуральска.

Мужчина работал слаботочником. «Благодаря его работе запустилась не одна школа в Екатеринбурге, новый музей и жилые комплексы. У него было очень много планов, которые к сожалению, он не успел осуществить. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — подытожил Вячеслав Тюменцев.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.

Свердловчанин погиб в зоне проведения спецоперации
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Житель Новоуральска (Свердловская область) 34-летний Дмитрий Сметанин погиб в ходе спецоперации. Об этом рассказал глава города Вячеслав Тюменцев в социальной сети «ВКонтакте». «Дмитрий Сметанин был призван на военную службу 27 сентября. Мужчина не испугался, понимая всю серьезность обстоятельств. В возрасте 34-лет он погиб в зоне СВО», — поделился глава Новоуральска. Мужчина работал слаботочником. «Благодаря его работе запустилась не одна школа в Екатеринбурге, новый музей и жилые комплексы. У него было очень много планов, которые к сожалению, он не успел осуществить. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — подытожил Вячеслав Тюменцев. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...