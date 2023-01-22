Солдат из Новоуральска погиб в зоне проведения СВО

В возрасте 34-лет погиб новоуралец в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Новоуральска (Свердловская область) 34-летний Дмитрий Сметанин погиб в ходе спецоперации. Об этом рассказал глава города Вячеслав Тюменцев в социальной сети «ВКонтакте».

«Дмитрий Сметанин был призван на военную службу 27 сентября. Мужчина не испугался, понимая всю серьезность обстоятельств. В возрасте 34-лет он погиб в зоне СВО», — поделился глава Новоуральска.

Мужчина работал слаботочником. «Благодаря его работе запустилась не одна школа в Екатеринбурге, новый музей и жилые комплексы. У него было очень много планов, которые к сожалению, он не успел осуществить. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — подытожил Вячеслав Тюменцев.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.