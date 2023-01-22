В Екатеринбурге расскажут о юных жертвах ксенофобии и государственных изменниках

Большая часть мероприятий о Холокосте предназначена для детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге представят выставку о юных узниках концлагерей, их тяжелой жизни и мечтах. Экспозиция «Бабочки. Дети Холокоста» будет доступна для посещения с 23 по 30 января. Также в рамках Недели памяти жертв Холокоста горожане смогут узнать об изменниках родины, работах скульптора Эрнста Неизвестного и многом другом. С анонсом выступили организаторы мероприятий.

«В основе идеи этого проекта [„Бабочки. Дети Холокоста“] стихотворение, которое написал Павел Фридман — „Бабочка“. Оно было написано им в концлагере в Терезин в Чехии. На выставке зрителям будут представлены история маленьких и молодых узников концлагерей — Анны Франк, Самуэля Бака, Петра Гринца и других», — рассказала заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг во время пресс-конференции ТАСС.

Как пояснила директор фонда «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» Ирина Гуткина, тема детства в условиях массового уничтожения евреев была выбрана неслучайно. «В этом году основной акцент во всех мероприятиях будет связан с детьми, потому что много что можно объяснить человеческому разуму, но объяснить, как уничтожают детей по национальному признаку, практически невозможно. Все будет для детей и с детьми», — заявила Гуткина.

Помимо выставки о детях времен Холокоста, в киноконцертном центре «Премьер Зал Омега» с 25 января екатеринбуржцы смогут посетить экспозицию «Нюрнберг. Токио. Хабаровск. Без срока давности». Здесь жителей города познакомят с рассекреченными делам государственных изменников, которых судили в 1941—1949-х годах в Свердловской области. Здесь же для школьников организуют кинопоказ фильма «Война Анны» и встречу с режиссером Алексеем Федорченко.

Также 26 января в Музее Эрнста Неизвестного пройдет лекция-экскурсия о том, как тема Холокоста раскрывается в работах скульптора. В этот же день в Свердловской детской филармонии проведут спектакль, где расскажут историю двух мальчиков-друзей — немца и еврея, которые стали жертвами истории. В заключительный день — 30 января, в библиотеке им. Белинского свою лекцию проведет Наталья Урбанская, которая расскажет о том, как Холокост отражался в зарубежной и отечественной литературе.

В октябре свердловская ФСБ совместно с Музеем истории и археологии Екатеринбурга представили горожанам рассекреченные дела государственных изменников 1940-х годов. Также посетители могли видеть карикатуры из советской газеты «Правда», одежду и личные вещи пленников концлагерей.