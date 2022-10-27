Свердловская ФСБ рассекретила дела изменников родины

На выставке представлены дела советских граждан, которых задержали в Свердловске за госизмену после ВОВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская ФСБ совместно с Музеем истории и археологии Екатеринбурга представили горожанам рассекреченные дела государственных изменников, которых судили в 1941—1949-х годах в Свердловской области. На торжественном открытии экспозиции 27 октября побывал корреспондент URA.RU.

«В основу каждого стенда вошли документы, в том числе уникальные фотографии федеральных, региональных и ведомственных архивов. Ряд документов, недавно рассекреченных Управлением ФСБ России по Свердловской области, экспонируется впервые», — заявили организаторы выставки.

Региональное ведомство выставило на широкую публику дела предателей родины, которые во времена Великой Отечественной войны перешли на вражескую сторону. Например, на одном из стендов представлено дело Александра Духно, который учился в горном университете в Свердловске. Сотрудникам Управления министерства государственной безопасности по Свердловской области было установлено, что мужчина служил в Советской армии, а затем попал в плен к немцам, вступил в их ряды, уничтожал узников лагеря еврейской национальности и участвовал в облавах на советских партизан. Позже госизменника расстреляли.

Также на выставке посетители смогут увидеть карикатуры из советской газеты «Правда», одежду и личные вещи пленников концлагерей и другие документы, которые расскажут о трех громких мировых судебных процессах — Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском, где судили военных преступников нацистской Германии и Японии.

Выставка архивных документов «Нюрнберг. Токио. Хабаровск» организована в рамках всероссийского проекта «Без срока давности». Посетить экспозицию екатеринбуржцы смогут бесплатно в течение месяца — до 27 ноября.

Посетители смогут ознакомиться с одеждой времен 1940-х и изучить стенды с документами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Например, детское платье девочки-еврейки, которая была размещена в концлагере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторые экспонаты не оставляют равнодушными. Как, например, детская сандаля, найденная в Освенциме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Также на витринах представлено оружие времен ВОВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внимание первых посетителей привлекли рисунки, опубликованные в советских газетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Почетным гостям провели две экскурсии: одна из них была посвящена Нюрнбергскому процессу, другая — нацистским преступлениям в советской и современной Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выставка прошла при поддержке регионального управления ФСБ России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU