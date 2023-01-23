Объекты атомной энергии Свердловской области защитят от дронов

24 января 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Контроль за оборудованием объектов атомной энергии дронами возложен на заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжения об оснащении объектов использования атомной энергии средствами защиты от беспилотников. Об этом сообщается на официальном сайте интернет-портала правовой информации региона. «В соответствии с определенным составом технических средств принять срок до 22 сентября 2023 года меры по оборудованию этими техническими средствами ядерно опасных объектов для обнаружения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним в пределах установленных полетных зон», — сказано в распоряжении губернатора. До третьего марта 2023 года будет определен состав технических средств. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские металлурги закупили новые беспилотники. Они будут использоваться для оценки объема производственных запасов и состояния инфраструктуры.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжения об оснащении объектов использования атомной энергии средствами защиты от беспилотников. Об этом сообщается на официальном сайте интернет-портала правовой информации региона. «В соответствии с определенным составом технических средств принять срок до 22 сентября 2023 года меры по оборудованию этими техническими средствами ядерно опасных объектов для обнаружения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним в пределах установленных полетных зон», — сказано в распоряжении губернатора. До третьего марта 2023 года будет определен состав технических средств. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские металлурги закупили новые беспилотники. Они будут использоваться для оценки объема производственных запасов и состояния инфраструктуры.