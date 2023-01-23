Власти Нижневартовска сделали заявление о расселении проблемного поселка

В мэрии Нижневартовска (ХМАО) заявили, что жители аварийных домов поселка Беловежского не обращались к властям за предоставлением жилья в маневренном фонде. Заместитель директора департамента ЖКХ Тимофей Шевченко сообщил корреспонденту URA.RU, что расселить деревянные дома, которым больше 50 лет, по плану должны в декабре 2024 года.
«В 2021 году собственники квартир в 12 деревянных многоквартирных домах поселка Беловежского обратились на межведомственную комиссию с просьбой признать здания аварийными, и комиссия такое решение приняла. В плане на расселение домов, которым более 50 лет, указан срок — до 31 декабря 2024 года. Жильцы аварийных домов не обращались в администрацию города за предоставлением помещений в маневренном фонде, мы поддерживаем с инициативной группой связь, и они, думаю, нам бы дали знать, если бы такие обращения были», — прокомментировал Шевченко.
По словам чиновника, квартиры в маневренном фонде предоставляются по заявлению. Однако сейчас, после трагедии на Мира,6а, где взорвался газ, часть маневренного жилья занимают жильцы разрушенной пятиэтажки — городу пришлось экстренно проводить закупку квартир в новостройках, чтобы разместить 38 семей. «Всего в 15 деревянных домах Беловежского проживает 78 семей, 12 домов признаны подлежащими сносу. По остальным домам, в том числе, единственному капитальному строению, заявления о просьбе признать здания аварийными мы не получали», — уточнил Шевченко.
Ранее URA.RU писало, что домами в Беловежском заинтересовался Следственный комитет. В ведомстве проводят проверку по факту непринятия мер к расселению из аварийного жилья.
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