Политолог Гарматюк раскрыл, что нужно для мирного сосуществования России и Украины

Политолог Гарматюк: для окончания конфликта Украина и Россия должны создать независимый парламент

27 января 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Депутаты независимого парламента в РФ и Украине смогли бы проголосовать за окончания конфликта, заявил Владимир Гарматюк Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной нужно создать единый беспартийный парламент в каждой из стран. Об этом заявил политолог Владимир Гарматюк. «[Для разрешения конфликта] надо сформировать новый беспартийный парламент (Думу и Раду), полностью состоящий из независимых депутатов. Он должен быть создан в России и Украине. <…> Парламенты примут постановление о прекращении вооруженного конфликта», — пояснил Владимир Гарматюк «Русской Весне». Он подчеркнул, что при создании такого независимого парламента, его членами также будут являться независимые депутаты, которые будут руководствоваться умом и совестью. И кроме того, уточнил эксперт, они будут свободны от партийных ограничений. По его мнению, при создании такого органа, конфликт завершился бы в этот же день. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новое одно условие для окончания конфликта между странами. Он заявил, что конфликт будет окончен, если Россия выведет свои войска. До этого украинский президент уточнял, что для окончания вооруженного столкновения РФ должна признать украинские границы периода 1991 года. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной нужно создать единый беспартийный парламент в каждой из стран. Об этом заявил политолог Владимир Гарматюк. «[Для разрешения конфликта] надо сформировать новый беспартийный парламент (Думу и Раду), полностью состоящий из независимых депутатов. Он должен быть создан в России и Украине. <…> Парламенты примут постановление о прекращении вооруженного конфликта», — пояснил Владимир Гарматюк «Русской Весне». Он подчеркнул, что при создании такого независимого парламента, его членами также будут являться независимые депутаты, которые будут руководствоваться умом и совестью. И кроме того, уточнил эксперт, они будут свободны от партийных ограничений. По его мнению, при создании такого органа, конфликт завершился бы в этот же день. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новое одно условие для окончания конфликта между странами. Он заявил, что конфликт будет окончен, если Россия выведет свои войска. До этого украинский президент уточнял, что для окончания вооруженного столкновения РФ должна признать украинские границы периода 1991 года. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.