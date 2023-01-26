Зеленский выдвинул одно условие для прекращения конфликта

Конфликт на Украине завершится, если Россия отведет свои войска назад. С таким условием для завершения российско-украинского конфликта выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу.
«Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, военные действия прекратятся. Это все», — сказал Владимир Зеленский в разговоре с телеканалом Sky News.
Зеленский уже заявлял о таком условии для завершения российско-украинского конфликта. Он также говорил о необходимости признания Россией границ Украины 1991 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал подобные инициативы украинского президента «несуразными».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Конфликт на Украине завершится, если Россия отведет свои войска назад. С таким условием для завершения российско-украинского конфликта выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу. «Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, военные действия прекратятся. Это все», — сказал Владимир Зеленский в разговоре с телеканалом Sky News. Зеленский уже заявлял о таком условии для завершения российско-украинского конфликта. Он также говорил о необходимости признания Россией границ Украины 1991 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал подобные инициативы украинского президента «несуразными».