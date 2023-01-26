Зеленский выдвинул одно условие для прекращения конфликта

Зеленский заявил, что если Россия выведет свои войска, то конфликт закончится
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский вновь назвал главное условие для завершения конфликта с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине завершится, если Россия отведет свои войска назад. С таким условием для завершения российско-украинского конфликта выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу.

«Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, военные действия прекратятся. Это все», — сказал Владимир Зеленский в разговоре с телеканалом Sky News.

Зеленский уже заявлял о таком условии для завершения российско-украинского конфликта. Он также говорил о необходимости признания Россией границ Украины 1991 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал подобные инициативы украинского президента «несуразными».

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Конфликт на Украине завершится, если Россия отведет свои войска назад. С таким условием для завершения российско-украинского конфликта выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу. «Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, военные действия прекратятся. Это все», — сказал Владимир Зеленский в разговоре с телеканалом Sky News. Зеленский уже заявлял о таком условии для завершения российско-украинского конфликта. Он также говорил о необходимости признания Россией границ Украины 1991 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал подобные инициативы украинского президента «несуразными».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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