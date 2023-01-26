В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами

В Челябинске утром 27 января загорелся трамвай с пассажирами внутри. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, люди успешно эвакуировались.
«В трамвае загорелся моторный отсек. В момент возгорания в салоне находилось 15 человек. Все они самостоятельно эвакуировались», - сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел на границе Курчатовского и Калининского района. Бригада оперативно выдвинулась в район остановки «Больница скорой помощи». В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован до приезда пожарных. Во время инцидента никто не пострадал.
Ранее в неприятную ситуацию попали пассажиры маршрутки в Ленинском районе города. Водитель зацепил припаркованный автомобиль и врезался в многоквартирный дом. В салоне в момент аварии находилось три пассажира. Они не пострадали.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».