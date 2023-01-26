26 января 2023

В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., гололед, ледяной дождь, трамвай
В трамвае загорелся моторный отсек

В Челябинске утром 27 января загорелся трамвай с пассажирами внутри. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, люди успешно эвакуировались.

«В трамвае загорелся моторный отсек. В момент возгорания в салоне находилось 15 человек. Все они самостоятельно эвакуировались», - сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на границе Курчатовского и Калининского района. Бригада оперативно выдвинулась в район остановки «Больница скорой помощи». В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован до приезда пожарных. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в неприятную ситуацию попали пассажиры маршрутки в Ленинском районе города. Водитель зацепил припаркованный автомобиль и врезался в многоквартирный дом. В салоне в момент аварии находилось три пассажира. Они не пострадали.

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В Челябинске утром 27 января загорелся трамвай с пассажирами внутри. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, люди успешно эвакуировались. «В трамвае загорелся моторный отсек. В момент возгорания в салоне находилось 15 человек. Все они самостоятельно эвакуировались», - сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел на границе Курчатовского и Калининского района. Бригада оперативно выдвинулась в район остановки «Больница скорой помощи». В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован до приезда пожарных. Во время инцидента никто не пострадал. Ранее в неприятную ситуацию попали пассажиры маршрутки в Ленинском районе города. Водитель зацепил припаркованный автомобиль и врезался в многоквартирный дом. В салоне в момент аварии находилось три пассажира. Они не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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