В Ленинском районе Челябинска маршрутка с пассажирами въехала в многоквартирный дом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города, микроавтобус не выдержал дистанцию, задел припаркованный автомобиль и врезался в крыльцо магазина, расположенного на первом этаже дома.
«Авария произошла в 9:30 в Ленинском районе, на улице Дзержинского, 93. По предварительным данным, водитель не выдержал дистанцию, задел стоящий на парковке автомобиль и въехал в крыльцо. В маршрутке было три пассажира, они не пострадали», — сообщили в пресс-службе.
Автомобиль следовал по маршруту №75. После аварии пассажиры вышли и пересели на другой транспорт.
Крыльцо магазина маршрутка не повредила
Фото: паблик «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в «ВКонтакте»
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
В Ленинском районе Челябинска маршрутка с пассажирами въехала в многоквартирный дом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города, микроавтобус не выдержал дистанцию, задел припаркованный автомобиль и врезался в крыльцо магазина, расположенного на первом этаже дома. «Авария произошла в 9:30 в Ленинском районе, на улице Дзержинского, 93. По предварительным данным, водитель не выдержал дистанцию, задел стоящий на парковке автомобиль и въехал в крыльцо. В маршрутке было три пассажира, они не пострадали», — сообщили в пресс-службе. Автомобиль следовал по маршруту №75. После аварии пассажиры вышли и пересели на другой транспорт.