24 января 2023

В Челябинске маршрутка въехала в многоквартирный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, снег, пешеход, зима, остановка общественного транспорта, маршрутка, городской транспорт, автотранспорт, масочный режим
Водитель не выдержал дистанцию и въехал в крыльцо магазина Фото:

В Ленинском районе Челябинска маршрутка с пассажирами въехала в многоквартирный дом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города, микроавтобус не выдержал дистанцию, задел припаркованный автомобиль и врезался в крыльцо магазина, расположенного на первом этаже дома.

«Авария произошла в 9:30 в Ленинском районе, на улице Дзержинского, 93. По предварительным данным, водитель не выдержал дистанцию, задел стоящий на парковке автомобиль и въехал в крыльцо. В маршрутке было три пассажира, они не пострадали», — сообщили в пресс-службе.

Автомобиль следовал по маршруту №75. После аварии пассажиры вышли и пересели на другой транспорт.

Крыльцо магазина маршрутка не повредила
Фото:

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В Ленинском районе Челябинска маршрутка с пассажирами въехала в многоквартирный дом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города, микроавтобус не выдержал дистанцию, задел припаркованный автомобиль и врезался в крыльцо магазина, расположенного на первом этаже дома. «Авария произошла в 9:30 в Ленинском районе, на улице Дзержинского, 93. По предварительным данным, водитель не выдержал дистанцию, задел стоящий на парковке автомобиль и въехал в крыльцо. В маршрутке было три пассажира, они не пострадали», — сообщили в пресс-службе. Автомобиль следовал по маршруту №75. После аварии пассажиры вышли и пересели на другой транспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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