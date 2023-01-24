В Челябинске маршрутка въехала в многоквартирный дом. Фото

25 января 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Водитель не выдержал дистанцию и въехал в крыльцо магазина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинском районе Челябинска маршрутка с пассажирами въехала в многоквартирный дом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города, микроавтобус не выдержал дистанцию, задел припаркованный автомобиль и врезался в крыльцо магазина, расположенного на первом этаже дома. «Авария произошла в 9:30 в Ленинском районе, на улице Дзержинского, 93. По предварительным данным, водитель не выдержал дистанцию, задел стоящий на парковке автомобиль и въехал в крыльцо. В маршрутке было три пассажира, они не пострадали», — сообщили в пресс-службе. Автомобиль следовал по маршруту №75. После аварии пассажиры вышли и пересели на другой транспорт. Крыльцо магазина маршрутка не повредила Фото: паблик «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в «ВКонтакте»

В Ленинском районе Челябинска маршрутка с пассажирами въехала в многоквартирный дом. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города, микроавтобус не выдержал дистанцию, задел припаркованный автомобиль и врезался в крыльцо магазина, расположенного на первом этаже дома. «Авария произошла в 9:30 в Ленинском районе, на улице Дзержинского, 93. По предварительным данным, водитель не выдержал дистанцию, задел стоящий на парковке автомобиль и въехал в крыльцо. В маршрутке было три пассажира, они не пострадали», — сообщили в пресс-службе. Автомобиль следовал по маршруту №75. После аварии пассажиры вышли и пересели на другой транспорт.