Мэрия в ЯНАО отдает миллионные контракты скандальной управляющей компании

Власти Надымского района ЯНАО ежегодно отдают контракты по благоустройству территорий ко Дню оленевода своей управляющей компании — ООО «Надымгоравтодор», которая была замешана в крупных скандалах. Информация об аукционе опубликована на сайте закупок.
«Выполнение работ по благоустройству территории города Надыма ко Дню оленевода. Начальная цена — 4 793 721», — говорится в закупке.
Поставщиком стал ООО «Надымгоравтодор», учредителем которого является департамент муниципального имущества Надымского района. По информации с сайта закупок, компания ежегодно выигрывает в аукционах мэрии и является единственным поставщиком, выполняющим работы ко Дню оленевода в Надыме.
По данным сайта СБИС, размер уставного капитала «Надымгоравтодор» составляет 232 273 480 рублей. Компания была преобразована из ОАО «Надымгоравтодор», который в 2014 году был замешан в скандале. По информации источников, организация якобы являлась инструментом для приватизации казенного имущества. В отличие от ОАО, ООО не предоставляет публичную отчетность.
В администрацию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Надымгоравтодор» не выплатил сотрудникам зарплаты. Также руководители компании подделывали документы, чтобы получить лицензии в управлении Ростехнадзора.
Обновлено в 14:50
«Определение подрядчика для работ осуществляется в рамках 44-ФЗ и после проведения электронного аукциона, принять участие в котором могут все желающие организации», — ответили в администрации.
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Власти Надымского района ЯНАО ежегодно отдают контракты по благоустройству территорий ко Дню оленевода своей управляющей компании — ООО «Надымгоравтодор», которая была замешана в крупных скандалах. Информация об аукционе опубликована на сайте закупок. «Выполнение работ по благоустройству территории города Надыма ко Дню оленевода. Начальная цена — 4 793 721», — говорится в закупке. Поставщиком стал ООО «Надымгоравтодор», учредителем которого является департамент муниципального имущества Надымского района. По информации с сайта закупок, компания ежегодно выигрывает в аукционах мэрии и является единственным поставщиком, выполняющим работы ко Дню оленевода в Надыме. По данным сайта СБИС, размер уставного капитала «Надымгоравтодор» составляет 232 273 480 рублей. Компания была преобразована из ОАО «Надымгоравтодор», который в 2014 году был замешан в скандале. По информации источников, организация якобы являлась инструментом для приватизации казенного имущества. В отличие от ОАО, ООО не предоставляет публичную отчетность. В администрацию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Надымгоравтодор» не выплатил сотрудникам зарплаты. Также руководители компании подделывали документы, чтобы получить лицензии в управлении Ростехнадзора. Обновлено в 14:50 «Определение подрядчика для работ осуществляется в рамках 44-ФЗ и после проведения электронного аукциона, принять участие в котором могут все желающие организации», — ответили в администрации.