Мэрия в ЯНАО отдает миллионные контракты скандальной управляющей компании

Мэрия Надыма отдает миллионные контракты по благоустройству управляющей компании «Надымгоравтодор»

Ежегодно «Надымгоравтодор» получает миллионы за благоустройство территорий ко Дню оленевода Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Надымского района ЯНАО ежегодно отдают контракты по благоустройству территорий ко Дню оленевода своей управляющей компании — ООО «Надымгоравтодор», которая была замешана в крупных скандалах. Информация об аукционе опубликована на сайте закупок.

«Выполнение работ по благоустройству территории города Надыма ко Дню оленевода. Начальная цена — 4 793 721», — говорится в закупке.

Поставщиком стал ООО «Надымгоравтодор», учредителем которого является департамент муниципального имущества Надымского района. По информации с сайта закупок, компания ежегодно выигрывает в аукционах мэрии и является единственным поставщиком, выполняющим работы ко Дню оленевода в Надыме.

По данным сайта СБИС, размер уставного капитала «Надымгоравтодор» составляет 232 273 480 рублей. Компания была преобразована из ОАО «Надымгоравтодор», который в 2014 году был замешан в скандале. По информации источников, организация якобы являлась инструментом для приватизации казенного имущества. В отличие от ОАО, ООО не предоставляет публичную отчетность.

В администрацию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Надымгоравтодор» не выплатил сотрудникам зарплаты. Также руководители компании подделывали документы, чтобы получить лицензии в управлении Ростехнадзора.

Обновлено в 14:50

«Определение подрядчика для работ осуществляется в рамках 44-ФЗ и после проведения электронного аукциона, принять участие в котором могут все желающие организации», — ответили в администрации.