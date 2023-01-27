27 января 2023

На Челябинск надвигаются сильные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, юургу, деревья в снегу, виды города, мороз
В начале недели синоптики обещают до 25 градусов ниже нуля Фото:

В Челябинской области к началу следующей недели ожидается ночное похолодание до 25 градусов ниже ноля. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В ночь на 29 и 30 января в Челябинской области ожидается от -14 до -21, в горах и низинах до -25. В Челябинске ночью также морозно, от -16 до -21», — сообщили метеорологи.

Дневные температуры в ближайшие три дня постепенно понизятся и достигнут 8-10 градусов мороза. Похолодание будет сопровождать слабый ветер.

Ранее стало известно, что до конца января жителей Челябинской области ожидала относительно теплая погода. Синоптики предупреждали о том, что сильных осадков не предвидится.

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В Челябинской области к началу следующей недели ожидается ночное похолодание до 25 градусов ниже ноля. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра. «В ночь на 29 и 30 января в Челябинской области ожидается от -14 до -21, в горах и низинах до -25. В Челябинске ночью также морозно, от -16 до -21», — сообщили метеорологи. Дневные температуры в ближайшие три дня постепенно понизятся и достигнут 8-10 градусов мороза. Похолодание будет сопровождать слабый ветер. Ранее стало известно, что до конца января жителей Челябинской области ожидала относительно теплая погода. Синоптики предупреждали о том, что сильных осадков не предвидится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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