На Челябинск надвигаются сильные морозы

В начале недели синоптики обещают до 25 градусов ниже нуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области к началу следующей недели ожидается ночное похолодание до 25 градусов ниже ноля. Об этом сообщили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В ночь на 29 и 30 января в Челябинской области ожидается от -14 до -21, в горах и низинах до -25. В Челябинске ночью также морозно, от -16 до -21», — сообщили метеорологи.

Дневные температуры в ближайшие три дня постепенно понизятся и достигнут 8-10 градусов мороза. Похолодание будет сопровождать слабый ветер.

Ранее стало известно, что до конца января жителей Челябинской области ожидала относительно теплая погода. Синоптики предупреждали о том, что сильных осадков не предвидится.