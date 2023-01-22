До конца января снегопадов не ожидается
До конца января погода в Челябинске будет бесснежной. Об этом говорится на сайте Gismeteo.
«В Челябинской области погода с 23 по 31 января будет бесснежной. Дневные температуры не опустятся ниже — 10 градусов, ночью возможно похолодание до -19», — следует из прогноза метеорологов.
В первой декаде января в Челябинске прошли обильные снегопады. Для очистки города от снега в Рождество на улицы было выведено более 300 единиц техники.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».