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До конца января погода в Челябинске будет бесснежной

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца января снегопадов не ожидается Фото:

До конца января погода в Челябинске будет бесснежной. Об этом говорится на сайте Gismeteo.

«В Челябинской области погода с 23 по 31 января будет бесснежной. Дневные температуры не опустятся ниже — 10 градусов, ночью возможно похолодание до -19», — следует из прогноза метеорологов.

В первой декаде января в Челябинске прошли обильные снегопады. Для очистки города от снега в Рождество на улицы было выведено более 300 единиц техники.

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До конца января погода в Челябинске будет бесснежной. Об этом говорится на сайте Gismeteo. «В Челябинской области погода с 23 по 31 января будет бесснежной. Дневные температуры не опустятся ниже — 10 градусов, ночью возможно похолодание до -19», — следует из прогноза метеорологов. В первой декаде января в Челябинске прошли обильные снегопады. Для очистки города от снега в Рождество на улицы было выведено более 300 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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