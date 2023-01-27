Глава СКР потребовал проверить, почему не расселили шахтерский поселок под Челябинском

Бывшие шахтеры в поселках под Челябинском рассказали о состоянии их временного жилья Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители поселка Проходная Еманжелинского района Челябинской области рассказали о непригодных условиях проживания в домах, которые отказались расселять по программе переселения шахтерских поселков. По данному факту глава Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку и поручил главе регионального управления СКР Петру Решетникову доложить о ее результатах.

«Большая часть поселка Проходная Челябинской области, расположенного на территории ликвидированной шахты — угольный разрез „Батуринский“, строилась примерно 40-60 лет назад как временное жилье для сотрудников шахты и их семей. После ее закрытия часть людей, проживающих прямо на краю разреза, переселили по федеральной программе. Остальные же постройки, которые были вне зоны обрушения, оставили на месте», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ

В ведомстве уточнили, что в этих домах-времянках нет воды, а помещения отапливаются углем. Тепло уходит в большие щели в окнах, дверях и стенах. Несмотря на это в местной администрации считают, что опасность обрушения данным домам не грозит.