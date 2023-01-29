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27 января 2023

Успех тюменского губернатора повлияет на кадровую политику Кремля

Исход выборов главы Тюменской области предрешит судьбу «губернаторов новой волны»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , моор александр
Губернатор Моор продемонстрирует эффективность концепции первого заместителя АП Сергея Кириенко Фото:

Результат главы Тюменской области Александра Моора на выборах 2023 года повлияет на концепцию «губернаторов новой волны» первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и кадровую политику Кремля в целом. Об этом в своем рейтинге политической устойчивости глав регионов написало агентство «Минченко консалтинг» политолога Евгения Минченко.

«ЕДГ-2023 станет самым серьезным стресс-тестом для „губернаторов новой волны“, обязанных своей карьере команде С. Кириенко. Лишь 3 из 21 региональных глав (из участвующих в ЕДГ-2023) провели на посту более одного срока (Собянин, Воробьев, Копин). В этой связи результаты данного пула губернаторов также будут индикатором эффективности кадровой политики Кремля», — сказано в исследовании.

Александр Моор является одним из ключевых представителей «губернаторов новой волны», предложенных Сергеем Кириенко. По версии экспертного института социальных исследований, он занимает 4 строчку в рейтинге лучших глав регионов данного типа.

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Результат главы Тюменской области Александра Моора на выборах 2023 года повлияет на концепцию «губернаторов новой волны» первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и кадровую политику Кремля в целом. Об этом в своем рейтинге политической устойчивости глав регионов написало агентство «Минченко консалтинг» политолога Евгения Минченко. «ЕДГ-2023 станет самым серьезным стресс-тестом для „губернаторов новой волны“, обязанных своей карьере команде С. Кириенко. Лишь 3 из 21 региональных глав (из участвующих в ЕДГ-2023) провели на посту более одного срока (Собянин, Воробьев, Копин). В этой связи результаты данного пула губернаторов также будут индикатором эффективности кадровой политики Кремля», — сказано в исследовании. Александр Моор является одним из ключевых представителей «губернаторов новой волны», предложенных Сергеем Кириенко. По версии экспертного института социальных исследований, он занимает 4 строчку в рейтинге лучших глав регионов данного типа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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