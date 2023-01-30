На месте магазина Bershka в Перми откроется обновленный Befree

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» весной откроется обновленный магазин Befree. Он займет место закрывшегося магазина Bershka. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК «Семья».
«Магазин российского бренда Befree откроется в обновленной концепции на площади 700 кв. м. Магазин займет место магазина Bershka на третьем этаже», — указано в пресс-релизе.
Befree — российский бренд одежды, который входит в холдинг Melon Fashion Group. Ранее ТРК «Семья» расторг договоры с брендами, которые входили в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear. На их месте сейчас открываются другие магазины.
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