30 января 2023

На месте магазина Bershka в Перми откроется обновленный Befree

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины в тц Гринвич. Екатеринбург, befree
Магазин откроется на третьем этаже Фото:

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» весной откроется обновленный магазин Befree. Он займет место закрывшегося магазина Bershka. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК «Семья».

«Магазин российского бренда Befree откроется в обновленной концепции на площади 700 кв. м. Магазин займет место магазина Bershka на третьем этаже», — указано в пресс-релизе.

Befree — российский бренд одежды, который входит в холдинг Melon Fashion Group. Ранее ТРК «Семья» расторг договоры с брендами, которые входили в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear. На их месте сейчас открываются другие магазины.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» весной откроется обновленный магазин Befree. Он займет место закрывшегося магазина Bershka. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК «Семья». «Магазин российского бренда Befree откроется в обновленной концепции на площади 700 кв. м. Магазин займет место магазина Bershka на третьем этаже», — указано в пресс-релизе. Befree — российский бренд одежды, который входит в холдинг Melon Fashion Group. Ранее ТРК «Семья» расторг договоры с брендами, которые входили в испанский холдинг Inditex. Речь о магазинах Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear. На их месте сейчас открываются другие магазины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...