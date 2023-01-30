Губернатор Махонин наказал главу Кизела за транспортный коллапс

Мэру Кизеловского округа Андрею Родыгину выписали замечание за транспортный коллапс в городе в начале января. Об этом на заседании совета глав Пермского края заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Мэр, который следующим допустит такую оплошность, будет наказан со всей строгостью. Трансляция проходит в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».
«У нас Кизеловский район, его глава стал лидером по упоминаемости. Но это сомнительное, на самом деле, достижение, в связи с тем, что связано оно с транспортным коллапсом. Андрей Викторович, проштрафились. За это надо ответить. В этот раз ограничимся замечанием, но в следующий раз спросим со всей строгостью», — заявил губернатор.
Махонин призвал всех глав проанализировать муниципальные контракты в сфере пассажирских перевозок. Это прямая обязанность муниципалитета, в том числе, сопряженная с безопасностью жизнедеятельности в связи с погодными условиями, подчеркнул глава региона. По его словам, некоторые контракты для подрядчиков убыточны и это надо выявлять вовремя. Краевые власти и лично губернатор готовы помогать. «Чтобы не пожары потом тушить, а заранее проанализировать», — отметил Махонин.
Ранее стало известно, что жители Кизела остались после новогодних праздников без городских автобусов. Это произошло из-за того, что власти не успели вовремя организовать конкурс на пассажирские перевозки. Решать проблему пришлось главе региона. Источник близкий к губернатору сообщал ранее URA.RU, что Родыгину уже подыскивают замену, однако сам мэр уходить не собирается.
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