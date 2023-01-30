Губернатор Махонин наказал главу Кизела за транспортный коллапс

31 января 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Пока Махонин ограничился замечанием Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэру Кизеловского округа Андрею Родыгину выписали замечание за транспортный коллапс в городе в начале января. Об этом на заседании совета глав Пермского края заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Мэр, который следующим допустит такую оплошность, будет наказан со всей строгостью. Трансляция проходит в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «У нас Кизеловский район, его глава стал лидером по упоминаемости. Но это сомнительное, на самом деле, достижение, в связи с тем, что связано оно с транспортным коллапсом. Андрей Викторович, проштрафились. За это надо ответить. В этот раз ограничимся замечанием, но в следующий раз спросим со всей строгостью», — заявил губернатор. Махонин призвал всех глав проанализировать муниципальные контракты в сфере пассажирских перевозок. Это прямая обязанность муниципалитета, в том числе, сопряженная с безопасностью жизнедеятельности в связи с погодными условиями, подчеркнул глава региона. По его словам, некоторые контракты для подрядчиков убыточны и это надо выявлять вовремя. Краевые власти и лично губернатор готовы помогать. «Чтобы не пожары потом тушить, а заранее проанализировать», — отметил Махонин. Ранее стало известно, что жители Кизела остались после новогодних праздников без городских автобусов. Это произошло из-за того, что власти не успели вовремя организовать конкурс на пассажирские перевозки. Решать проблему пришлось главе региона. Источник близкий к губернатору сообщал ранее URA.RU, что Родыгину уже подыскивают замену, однако сам мэр уходить не собирается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэру Кизеловского округа Андрею Родыгину выписали замечание за транспортный коллапс в городе в начале января. Об этом на заседании совета глав Пермского края заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Мэр, который следующим допустит такую оплошность, будет наказан со всей строгостью. Трансляция проходит в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «У нас Кизеловский район, его глава стал лидером по упоминаемости. Но это сомнительное, на самом деле, достижение, в связи с тем, что связано оно с транспортным коллапсом. Андрей Викторович, проштрафились. За это надо ответить. В этот раз ограничимся замечанием, но в следующий раз спросим со всей строгостью», — заявил губернатор. Махонин призвал всех глав проанализировать муниципальные контракты в сфере пассажирских перевозок. Это прямая обязанность муниципалитета, в том числе, сопряженная с безопасностью жизнедеятельности в связи с погодными условиями, подчеркнул глава региона. По его словам, некоторые контракты для подрядчиков убыточны и это надо выявлять вовремя. Краевые власти и лично губернатор готовы помогать. «Чтобы не пожары потом тушить, а заранее проанализировать», — отметил Махонин. Ранее стало известно, что жители Кизела остались после новогодних праздников без городских автобусов. Это произошло из-за того, что власти не успели вовремя организовать конкурс на пассажирские перевозки. Решать проблему пришлось главе региона. Источник близкий к губернатору сообщал ранее URA.RU, что Родыгину уже подыскивают замену, однако сам мэр уходить не собирается.