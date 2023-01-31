Школьник из Екатеринбурга выдумал ДТП, чтобы не идти на уроки

01 февраля 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Инспекторы ГИБДД обнаружили, что ищут виновника выдуманной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мальчик из Екатеринбурга выдумал историю о том, что по дороге в школу был сбит автомобилем, чтобы пропустить уроки. Это выяснили сотрудники ГИБДД, которые по заявлению родителей провели проверку. Оказалось, что школьник просто поскользнулся и передумал идти на занятия. «31 января в Госавтоинспекцию Екатеринбурга поступило сообщение, что неустановленный водитель автомобиля „Лада“ <…> допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автоинспекторы опросили отца мальчика, который пояснил, что ребенок шел из дома в школу, переходя через проезжую часть, поскользнулся и упал, в связи с чем получил травму», — рассказали URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. Упав, школьник испачкал одежду и не захотел в таком виде идти на уроки. Родителям парень сказал, что попал в аварию, и описал случайную машину, которую запомнил в тот момент. В Госавтоинспеции призвали родителей обсудить с детьми, что ложная информация является недопустимым поступком.

Мальчик из Екатеринбурга выдумал историю о том, что по дороге в школу был сбит автомобилем, чтобы пропустить уроки. Это выяснили сотрудники ГИБДД, которые по заявлению родителей провели проверку. Оказалось, что школьник просто поскользнулся и передумал идти на занятия. «31 января в Госавтоинспекцию Екатеринбурга поступило сообщение, что неустановленный водитель автомобиля „Лада“ <…> допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автоинспекторы опросили отца мальчика, который пояснил, что ребенок шел из дома в школу, переходя через проезжую часть, поскользнулся и упал, в связи с чем получил травму», — рассказали URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. Упав, школьник испачкал одежду и не захотел в таком виде идти на уроки. Родителям парень сказал, что попал в аварию, и описал случайную машину, которую запомнил в тот момент. В Госавтоинспеции призвали родителей обсудить с детьми, что ложная информация является недопустимым поступком.