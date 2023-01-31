31 января 2023

Школьник из Екатеринбурга выдумал ДТП, чтобы не идти на уроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ГИБДД обнаружили, что ищут виновника выдуманной аварии Фото:

Мальчик из Екатеринбурга выдумал историю о том, что по дороге в школу был сбит автомобилем, чтобы пропустить уроки. Это выяснили сотрудники ГИБДД, которые по заявлению родителей провели проверку. Оказалось, что школьник просто поскользнулся и передумал идти на занятия.

«31 января в Госавтоинспекцию Екатеринбурга поступило сообщение, что неустановленный водитель автомобиля „Лада“ <…> допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автоинспекторы опросили отца мальчика, который пояснил, что ребенок шел из дома в школу, переходя через проезжую часть, поскользнулся и упал, в связи с чем получил травму», — рассказали URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга.

Упав, школьник испачкал одежду и не захотел в таком виде идти на уроки. Родителям парень сказал, что попал в аварию, и описал случайную машину, которую запомнил в тот момент. В Госавтоинспеции призвали родителей обсудить с детьми, что ложная информация является недопустимым поступком.

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Мальчик из Екатеринбурга выдумал историю о том, что по дороге в школу был сбит автомобилем, чтобы пропустить уроки. Это выяснили сотрудники ГИБДД, которые по заявлению родителей провели проверку. Оказалось, что школьник просто поскользнулся и передумал идти на занятия. «31 января в Госавтоинспекцию Екатеринбурга поступило сообщение, что неустановленный водитель автомобиля „Лада“ <…> допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автоинспекторы опросили отца мальчика, который пояснил, что ребенок шел из дома в школу, переходя через проезжую часть, поскользнулся и упал, в связи с чем получил травму», — рассказали URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. Упав, школьник испачкал одежду и не захотел в таком виде идти на уроки. Родителям парень сказал, что попал в аварию, и описал случайную машину, которую запомнил в тот момент. В Госавтоинспеции призвали родителей обсудить с детьми, что ложная информация является недопустимым поступком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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