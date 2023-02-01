Челябинские бизнесмены в рамках кредитных каникул переоформили платежи на 12,6 млрд рублей

Программу кредитных каникул продлили до конца марта 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмены Челябинской области в рамках кредитных каникул перенесли уплату по кредитным договорам с банками на сумму в 12,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, реструктуризацию оформляли в течение десяти месяцев 2022 года.

«Предприниматели области с 1 марта по 31 декабря 2022 года оформили в банках реструктуризацию почти двух тысяч кредитов на сумму 12,6 млрд рублей. Срок действия „санкционных“ каникул продлен до 31 марта 2023 года», — отметили в Банке России на сайте.

Кредитные каникулы, разрешенные по закону властями, в регионе стали самой популярной программой реструктуризации. Такая же тенденция в среде малого и среднего бизнеса наблюдается по всему УрФО. Реже предприниматели использовали программы, разработанные в банках.

В Банке России раскрыли статистику. Воспользоваться кредитными каникулами бизнесмены решили, подав 1300 обращений на сумму в 4,6 млрд рублей. При этом количество заявлений для использования программ коммерческих банков в два раза ниже (625 обращений), зато совокупная сумма по ним выше — 8 млрд рублей.

Теперь воспользоваться господдержкой может малый и средний бизнес из перечня пострадавших отраслей. Условием для получения полугодовой отсрочки является то, что компания ранее за ней не обращалась.