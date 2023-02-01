В тюменском правительстве ищут замену ушедшему на повышение чиновнику

02 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Замену Павлу Белявскому в департаменте не могут найти уже больше восьми месяцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU Правительство Тюменской области ищет сотрудника на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, которую ранее занимал замгубернатора Павел Белявский. Вакансия размещена на портале «Работа в России». «Требуется директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Заработная плата — до 54 600 рублей», — говорится в тексте вакансии. Департамент остался без руководителя в середине мая 2022 года, когда эту позицию покинул Павел Белявский, которого повысили до замгубернатора. С тех пор должность директора остается вакантной. Вокруг личности «преемника» ходит ряд слухов: кандидатами на эту должность называли главу холдинга «Сибинформбюро» Павла Девайкина и бывшего заместителя Белявского Ирину Широкову. Также не исключена возможность того, что кресло директора займет выходец не из Тюменской области.

Правительство Тюменской области ищет сотрудника на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, которую ранее занимал замгубернатора Павел Белявский. Вакансия размещена на портале «Работа в России». «Требуется директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Заработная плата — до 54 600 рублей», — говорится в тексте вакансии. Департамент остался без руководителя в середине мая 2022 года, когда эту позицию покинул Павел Белявский, которого повысили до замгубернатора. С тех пор должность директора остается вакантной. Вокруг личности «преемника» ходит ряд слухов: кандидатами на эту должность называли главу холдинга «Сибинформбюро» Павла Девайкина и бывшего заместителя Белявского Ирину Широкову. Также не исключена возможность того, что кресло директора займет выходец не из Тюменской области.