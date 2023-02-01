В тюменском правительстве ищут замену ушедшему на повышение чиновнику

Правительство Тюменской области ищет сотрудника на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, которую ранее занимал замгубернатора Павел Белявский. Вакансия размещена на портале «Работа в России».
«Требуется директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Заработная плата — до 54 600 рублей», — говорится в тексте вакансии.
Департамент остался без руководителя в середине мая 2022 года, когда эту позицию покинул Павел Белявский, которого повысили до замгубернатора. С тех пор должность директора остается вакантной. Вокруг личности «преемника» ходит ряд слухов: кандидатами на эту должность называли главу холдинга «Сибинформбюро» Павла Девайкина и бывшего заместителя Белявского Ирину Широкову. Также не исключена возможность того, что кресло директора займет выходец не из Тюменской области.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.