01 февраля 2023

В тюменском правительстве ищут замену ушедшему на повышение чиновнику

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Замену Павлу Белявскому в департаменте не могут найти уже больше восьми месяцев Фото:

Правительство Тюменской области ищет сотрудника на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, которую ранее занимал замгубернатора Павел Белявский. Вакансия размещена на портале «Работа в России».

«Требуется директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Заработная плата — до 54 600 рублей», — говорится в тексте вакансии.

Департамент остался без руководителя в середине мая 2022 года, когда эту позицию покинул Павел Белявский, которого повысили до замгубернатора. С тех пор должность директора остается вакантной. Вокруг личности «преемника» ходит ряд слухов: кандидатами на эту должность называли главу холдинга «Сибинформбюро» Павла Девайкина и бывшего заместителя Белявского Ирину Широкову. Также не исключена возможность того, что кресло директора займет выходец не из Тюменской области.

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Правительство Тюменской области ищет сотрудника на должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, которую ранее занимал замгубернатора Павел Белявский. Вакансия размещена на портале «Работа в России». «Требуется директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Заработная плата — до 54 600 рублей», — говорится в тексте вакансии. Департамент остался без руководителя в середине мая 2022 года, когда эту позицию покинул Павел Белявский, которого повысили до замгубернатора. С тех пор должность директора остается вакантной. Вокруг личности «преемника» ходит ряд слухов: кандидатами на эту должность называли главу холдинга «Сибинформбюро» Павла Девайкина и бывшего заместителя Белявского Ирину Широкову. Также не исключена возможность того, что кресло директора займет выходец не из Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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