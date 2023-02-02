02 февраля 2023

Япония ввела запрет на экспорт критически важного оборудования в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, россия, япония, флаг
Япония запретила экспорт в РФ медицинского оборудования Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Японии вступил в силу закон на запрет экспорта в Россию для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и некоторых медицинских изделий. Об этом следует из документа министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

«С 3 февраля, в рамках пакета санкций Японии, наложенных на РФ 27 января, вводится запрет на экспорт 85 позиций», — следует из документа японского министерства. В частности, ядерные материалы и оборудование для обработки радиоактивных материалов и ряда медицинских изделий.

Ранее URA.RU сообщало, что Япония 27 января ввела ряд ограничений против России. Санкции коснулись российских компаний, частных лиц и экспорта вакцин. При этом агентство передавало слова депутата Госдумы РФ Татьяны Соломатиной, что Россия найдет обходные пути для получения медицинского оборудования после санкций.

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В Японии вступил в силу закон на запрет экспорта в Россию для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и некоторых медицинских изделий. Об этом следует из документа министерства экономики, торговли и промышленности Японии. «С 3 февраля, в рамках пакета санкций Японии, наложенных на РФ 27 января, вводится запрет на экспорт 85 позиций», — следует из документа японского министерства. В частности, ядерные материалы и оборудование для обработки радиоактивных материалов и ряда медицинских изделий. Ранее URA.RU сообщало, что Япония 27 января ввела ряд ограничений против России. Санкции коснулись российских компаний, частных лиц и экспорта вакцин. При этом агентство передавало слова депутата Госдумы РФ Татьяны Соломатиной, что Россия найдет обходные пути для получения медицинского оборудования после санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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