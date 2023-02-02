Япония ввела запрет на экспорт критически важного оборудования в Россию

В Японии вступил в силу закон на запрет экспорта в Россию для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и некоторых медицинских изделий. Об этом следует из документа министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
«С 3 февраля, в рамках пакета санкций Японии, наложенных на РФ 27 января, вводится запрет на экспорт 85 позиций», — следует из документа японского министерства. В частности, ядерные материалы и оборудование для обработки радиоактивных материалов и ряда медицинских изделий.
Ранее URA.RU сообщало, что Япония 27 января ввела ряд ограничений против России. Санкции коснулись российских компаний, частных лиц и экспорта вакцин. При этом агентство передавало слова депутата Госдумы РФ Татьяны Соломатиной, что Россия найдет обходные пути для получения медицинского оборудования после санкций.
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