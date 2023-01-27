Депутат Госдумы Соломатина: Россия найдет обходные пути для получения медоборудования из Японии

27 января 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Япония перестанет поставлять медоборудование России с 3 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности РФ найдет обходные пути, чтобы покупать медицинское оборудование из Японии, пока не будет налажено собственное производство необходимой техники. Об этом в разговоре с URA.RU заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. «Пока мы не наладим свое производство и свои поставки, чтобы это соответствовало тем стандартам качества и требованиям, к которым сегодня привыкли наши доктора, до этого времени японская техника будет приходить через обходные пути. Китай никогда не стеснялся этих вещей. Мы всегда очень корректно относимся к выполнению своих договорных обязательств, но перед нами свои обязательства никто не держит», — сказала Татьяна Соломатина. Как объяснила депутат Госдумы, санкции должны подстегнуть российских производителей. «Это не последняя ласточка с заявлениями о санкциях. Мы готовы к тому, что они уходят с рынка. Наконец-то наши производители медицинского оборудования смогут зайти на рынок. Я очень многие вещи вижу, которые сделаны гораздо лучше. Может, с точки зрения электроники, мы вне конкуренции, потому что мягко скажу, что наших не пускали, потому что зачем выходить на рынок, когда можно все купить готовое и проверенное», — уточнила она Ранее в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии заявили о введении ограничений на экспорт вакцин, медицинского оборудования и препаратов в Россию. Кроме того, под санкции попали оборудование для обнаружения нефти и газа, дактилоскопический порошок, слезоточивый газ, дозиметры, роботы, буровые установки, а также разные взрывчатые вещества. Запреты вступят в силу 3 февраля 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

РФ найдет обходные пути, чтобы покупать медицинское оборудование из Японии, пока не будет налажено собственное производство необходимой техники. Об этом в разговоре с URA.RU заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. «Пока мы не наладим свое производство и свои поставки, чтобы это соответствовало тем стандартам качества и требованиям, к которым сегодня привыкли наши доктора, до этого времени японская техника будет приходить через обходные пути. Китай никогда не стеснялся этих вещей. Мы всегда очень корректно относимся к выполнению своих договорных обязательств, но перед нами свои обязательства никто не держит», — сказала Татьяна Соломатина. Как объяснила депутат Госдумы, санкции должны подстегнуть российских производителей. «Это не последняя ласточка с заявлениями о санкциях. Мы готовы к тому, что они уходят с рынка. Наконец-то наши производители медицинского оборудования смогут зайти на рынок. Я очень многие вещи вижу, которые сделаны гораздо лучше. Может, с точки зрения электроники, мы вне конкуренции, потому что мягко скажу, что наших не пускали, потому что зачем выходить на рынок, когда можно все купить готовое и проверенное», — уточнила она Ранее в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии заявили о введении ограничений на экспорт вакцин, медицинского оборудования и препаратов в Россию. Кроме того, под санкции попали оборудование для обнаружения нефти и газа, дактилоскопический порошок, слезоточивый газ, дозиметры, роботы, буровые установки, а также разные взрывчатые вещества. Запреты вступят в силу 3 февраля 2023 года.