Жителей Пермского края призвали поздравить мобилизованных с 23 февраля

03 февраля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Пермяки могут поздравить мобилизованных, находящихся на СВО, с 23 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Пермского края принять участие в поздравлении с 23 февраля военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Для этого необходимо записать видеообращение и опубликовать его в соцсетях. Условия акции «СВОим героям» приводятся на сайте пермского регионального отделения партии «Единая Россия». «Региональная общественная приемная совместно с „Женским движением Единой России“ предлагает всем желающим женщинам любого возраста присоединиться к акции „СВОим героям“. Для этого необходимо записать видеообращения. Адресовать их можно не только конкретным военнослужащим, но и взводу/роте/подразделению, мобилизованным от Пермского края», — поясняют в реготделении партии. Видео записывается на мобильный телефон в свободной форме. Продолжительность ролика — не более одной минуты. Видеозапись необходимо разместить на своих личных страницах в соцсетях, пометив их хэштегами #СВОим_героям, #женскоедвижение. Самые интересные ролики будут размещены и на официальных страницах региональной приемной «Единой России». Спецоперация проводится на Украине с конца февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.

Жители Пермского края принять участие в поздравлении с 23 февраля военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Для этого необходимо записать видеообращение и опубликовать его в соцсетях. Условия акции «СВОим героям» приводятся на сайте пермского регионального отделения партии «Единая Россия». «Региональная общественная приемная совместно с „Женским движением Единой России“ предлагает всем желающим женщинам любого возраста присоединиться к акции „СВОим героям“. Для этого необходимо записать видеообращения. Адресовать их можно не только конкретным военнослужащим, но и взводу/роте/подразделению, мобилизованным от Пермского края», — поясняют в реготделении партии. Видео записывается на мобильный телефон в свободной форме. Продолжительность ролика — не более одной минуты. Видеозапись необходимо разместить на своих личных страницах в соцсетях, пометив их хэштегами #СВОим_героям, #женскоедвижение. Самые интересные ролики будут размещены и на официальных страницах региональной приемной «Единой России». Спецоперация проводится на Украине с конца февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима.