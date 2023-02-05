Арестович предрек ВСУ «кровавые неприятности»

05 февраля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

ВС РФ превышают ВСУ в несколько раз по численности, заявил Алексей Арестович Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут избежать «кровавой драки» с российской армией в ходе спецоперации. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка [российских войск] собирается, превышающая нас и по численности <…> и по вооружениям. <…> ВСУ не смогут избежать «кровавой драки», — заявил Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале. Ранее сообщалось, что 17 января Арестович написал заявление об увольнении. После он жестко раскритиковал гимн Украины, заявив, что тот является источником национальной катастрофы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью, по словам президента РФ, является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. В настоящий момент боевые действия сосредоточены вокруг города Бахмута. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал отчаянность украинских солдат.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут избежать «кровавой драки» с российской армией в ходе спецоперации. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка [российских войск] собирается, превышающая нас и по численности <…> и по вооружениям. <…> ВСУ не смогут избежать «кровавой драки», — заявил Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале. Ранее сообщалось, что 17 января Арестович написал заявление об увольнении. После он жестко раскритиковал гимн Украины, заявив, что тот является источником национальной катастрофы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью, по словам президента РФ, является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. В настоящий момент боевые действия сосредоточены вокруг города Бахмута. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал отчаянность украинских солдат.