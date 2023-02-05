Зеленский ввел санкции против компаний из Челябинской области

Зеленский ввел санкции против российских предприятий на 50 лет Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда челябинских компаний сроком на 50 лет. Это следует из указа, который опубликован на сайте украинского президента.

Под санкции попали ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина» и АО «Трансэнерго» из Снежинска, ФГУП «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» из Трехгорного, Челябинский электродный завод (г. Челябинск) и ФГУП »«Производственное объединение «Маяк»» из Озерска.

Ограничения включили в себя блокировку активов этих предприятий, запрет на выведение средств за пределы Украины, полное прекращение каких-либо торговых операций, а также много других действий, например, запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины, запрет на участие в приватизации украинских предприятий и даже запрещение захода кораблей, имеющих отношений к данным предприятиям, в территориальные воды Украины. Указ Зеленского о введении нового пакета санкций против российских предприятий вступил в силу с 5 февраля 2023 года

Ранее URA.RU сообщало, что США ввели санкции против губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Сам Текслер еще в апреле прошлого года, в начале санкционной политики недружественных стран, высказался о повороте экономики на Восток.