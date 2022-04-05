Челябинский губернатор заявил о повороте экономики на Восток

Текслер заявил, что экономика региона меняет приоритеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что экономика региона меняет приоритеты. Это необходимо для максимального снижения рисков при переориентации товарных потоков с Запада на Восток, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Очень важно продолжать активную работу в рамках Совета глав регионов стран-участников ШОС. Сегодня мы с коллегами из других регионов наших стран формируем новые механизмы и инструменты для организации эффективного взаимодействия с регионами стран ШОС», — сказал Текслер на международном форуме «Евразия — 2022».

По данным губернатора, области уже удалось диверсифицировать экспорт по отраслям и географии, обозначить приоритеты в экономическом плане, в сотрудничестве с международными организациями и традиционными объединениями (ШОС, БРИКС, СНГ и Евразийский экономический союз). Он отметил, что рекомендации по итогам работы форума лягут в основу Декларации о перспективах развития новых социально-экономических связей между Западом и Востоком, о социальной сплоченности и мирном сосуществовании.

Проблемы у российских бизнесменов начались после того, как США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Впервые санкции против России были введены в 2000-х годах. Санкции призваны ослабить экономику РФ. В Кремле заявили, что таким образом страны Запада вредят сами себе.

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