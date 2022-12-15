Челябинский губернатор попал под санкции США

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Южно-Уральский гражданский форум-2022. Челябинск , текслер алексей
Алексея Текслера минфин США включил в санкционный список Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в санкционный список минфина США. Соответствующий документ 15 декабря появился на сайте американского ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США обновило списки. Лица были добавлены в список SDN OFAC: Текслер Алексей Леонидович», — отметили минфин США на своем сайте.

Среди физлиц в списке фигурирует 44 человека. Ряд граждан России занесены туда не одни, а с членами семей. Список SDN включает перечень, как сообщает ведомство, особо обозначенных граждан и заблокированных лиц.

В июле Текслер попал под санкции Великобритании. Спустя месяц, в августе, на челябинского губернатора свои ограничения наложила Канада. Зачисление в перечень лиц под санкциями главу региона не расстроило. Текслер отметил, что развитие Челябинской области и жизнь земляков для него важнее.

Ограничения против российских компаний и ряда персоналий западные страны ввели после объявленного начала проведения спецоперации на Украине. Несмотря на введенный ограничения экономика страны продолжила развиваться. Новые преимущества получили отечественные предприятия.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в санкционный список минфина США. Соответствующий документ 15 декабря появился на сайте американского ведомства. «Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США обновило списки. Лица были добавлены в список SDN OFAC: Текслер Алексей Леонидович», — отметили минфин США на своем сайте. Среди физлиц в списке фигурирует 44 человека. Ряд граждан России занесены туда не одни, а с членами семей. Список SDN включает перечень, как сообщает ведомство, особо обозначенных граждан и заблокированных лиц. В июле Текслер попал под санкции Великобритании. Спустя месяц, в августе, на челябинского губернатора свои ограничения наложила Канада. Зачисление в перечень лиц под санкциями главу региона не расстроило. Текслер отметил, что развитие Челябинской области и жизнь земляков для него важнее. Ограничения против российских компаний и ряда персоналий западные страны ввели после объявленного начала проведения спецоперации на Украине. Несмотря на введенный ограничения экономика страны продолжила развиваться. Новые преимущества получили отечественные предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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