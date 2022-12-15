Челябинский губернатор попал под санкции США

Алексея Текслера минфин США включил в санкционный список Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в санкционный список минфина США. Соответствующий документ 15 декабря появился на сайте американского ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США обновило списки. Лица были добавлены в список SDN OFAC: Текслер Алексей Леонидович», — отметили минфин США на своем сайте.

Среди физлиц в списке фигурирует 44 человека. Ряд граждан России занесены туда не одни, а с членами семей. Список SDN включает перечень, как сообщает ведомство, особо обозначенных граждан и заблокированных лиц.

В июле Текслер попал под санкции Великобритании. Спустя месяц, в августе, на челябинского губернатора свои ограничения наложила Канада. Зачисление в перечень лиц под санкциями главу региона не расстроило. Текслер отметил, что развитие Челябинской области и жизнь земляков для него важнее.

Ограничения против российских компаний и ряда персоналий западные страны ввели после объявленного начала проведения спецоперации на Украине. Несмотря на введенный ограничения экономика страны продолжила развиваться. Новые преимущества получили отечественные предприятия.