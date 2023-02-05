Горка не предназначена для катания, но дети там катаются Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермяков возмутила торчащая арматура в центре города — в месте, где образовалась стихийна детская горка. Это место возле ТРЦ «iMALL Эспланада». Пермяк сделал пост в соцсетях, приложив фотографии, и началось бурное обсуждение.

«Напротив ТРЦ есть горка. Там постоянно куча детей катается. Кто на чем: снегокат, ватрушки, ледянки. И на спуске с горки торчит арматура из земли — ее безголовые родители прикрывают снегом. На такой скорости при спуске с горки спокойно можно остаться с дыркой в теле. Надеюсь, кто-то все же возьмется и уберет ее раньше, чем произойдет какой-нибудь инцидент», — написал пермяк в группе «Мой город — Пермь!».

Автор объявления также приложил фотографии. Под постом появились десятки комментариев. Кого-то возмутило, что в центре города торчит арматура в принципе. Кто-то намекнул автору, что надо было не фотографировать, а самому попробовать ее вытащить. Кто-то посетовал, что убрать или засыпать солью горку ответственные могут, а арматуру убрать не могут. Но все же больше всего комментариев появилось на тему того, что горки там быть вообще не должно. «А почему дети катаются в неположенных местах? Построили ледовый городок, нет, надо лезть туда, где не оборудовано, чтобы убиться и обвинить в этом кого-нибудь», «Это не место для катания. Осенью не доделали зеленую зону, а еще там посадили молодые деревья и всегда наблюдаю, как опасно дети съезжают с этих гор прямо под ноги прохожим. Надо думать головой родителям, куда ведут детей кататься», — пишут пермяки.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Свердловского района Перми пожаловались на то, что по указанию районных властей была снесена детская горка, которую построили жильцы одного из домов. Однако власти ответили, что не имеют отношения к сносу снежной горки.

На горке торчит арматура. Ее пытались спрятать под снегом «Мог город — Пермь!» / vk.com

Слудская горка не предназначена для катания, но каждый год там катаются дети «Мог город — Пермь!» / vk.com