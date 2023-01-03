Власти ответили на обвинения пермяков по поводу сноса детской горки

Власти в Перми заявили о непричастности к сносу детской горки

04 января 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Снежная горка была установлена во дворе дома по улице Фонтанная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти не имеют отношения к сносу снежной горки, которую жители Перми соорудили во дворе дома. Об этом URA.RU рассказал глава Свердловского района Александр Филиппов. «Работы по очистке двора от снега производила управляющая компания „ЭксКом“ по согласованию с главным по дому. Горка была убрана этой организацией, администрация района здесь ни при чем», — пояснил Филиппов. Чиновник также напомнил о новых требованиях, которые предъявляются к ледовым сооружениям. С недавних пор они должны соответствовать техническим требованиям по эксплуатации и иметь соответствующий сертификат. Ранее в соцсетях появился пост, в котором говорилось о том, что у дома №10 по улице Фонтанная была снесена детская горка. Жильцы дома утверждали, что снос проводился по согласованию с районными властями. В период новогодних каникул возрастает риск детского травматизма. Нередко, катаясь с горок на тюбингах, дети получают ушибы, переломы и сотрясения, предупредили в минздраве Пермского края, напомнив, как избежать этого.

Власти не имеют отношения к сносу снежной горки, которую жители Перми соорудили во дворе дома. Об этом URA.RU рассказал глава Свердловского района Александр Филиппов. «Работы по очистке двора от снега производила управляющая компания „ЭксКом“ по согласованию с главным по дому. Горка была убрана этой организацией, администрация района здесь ни при чем», — пояснил Филиппов. Чиновник также напомнил о новых требованиях, которые предъявляются к ледовым сооружениям. С недавних пор они должны соответствовать техническим требованиям по эксплуатации и иметь соответствующий сертификат. Ранее в соцсетях появился пост, в котором говорилось о том, что у дома №10 по улице Фонтанная была снесена детская горка. Жильцы дома утверждали, что снос проводился по согласованию с районными властями. В период новогодних каникул возрастает риск детского травматизма. Нередко, катаясь с горок на тюбингах, дети получают ушибы, переломы и сотрясения, предупредили в минздраве Пермского края, напомнив, как избежать этого.