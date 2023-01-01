Пермские власти снесли детскую горку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Свердловского района Перми пожаловались на то, что по указанию районных властей была снесена детская горка, которую построили жильцы одного из домов. Об этом сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Свердловского района снесла трактором детскую горку, которую построили жители дома по адресу улица Фонтанная, 10. Горка была маленькая и безопасная», — рассказали пользователи соцсети.

Другие пользователи в комментариях высказались, что горка была установлена самовольно. URA.RU направило запрос в администрацию Перми с вопросом, почему снесли горку. Также агентство уточнило в мэрии, ожидается ли альтернативный вариант досуга для местных детей на этой территории. Ответ на момент публикации не был получен.