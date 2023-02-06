В Вашингтоне допустили поставки истребителей Украине

07 февраля 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Американские истребители F-16 могут поступить на Украину в будущем Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные партнеры могут предоставить Украине истребители в будущем. Такую возможность допустил американский сенатор-демократ Крис Кунс. «Я понимаю и уважаю резкое „нет“ (президента США Джо Байдена — прим. URA.RU) в ответ на вопрос о том, поставим ли мы [Киеву истребители] F-16. <…> Я понял это <…>, как-то, что США не будут передавать Украине истребители прямо сейчас», — заявил Кунс, выступая в Уилмингтоне на конференции за глобальное лидерство США. Трансляция велась на официальном сайте Среднеатлантического виртуального регионального саммита 2023 года. Сенатор отметил, что основной задачей Вашингтона является предоставление гарантий безопасности для Киева. При этом он отметил, что на обучение украинских военнослужащих применению этих истребителей «уйдет много времени». После одобрения поставок танков со стороны Германии и США президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО передать Киеву боевые самолеты и ракеты. Байден, в свою очередь, ответил отказом, заявив, что Вашингтон не будет поставлять истребители F-16. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснял, что этот вид вооружения не изменит ход боев на Украине. Он отмечал, что для уничтожения истребителей достаточно группы комплексов С-300 или С-400. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные партнеры могут предоставить Украине истребители в будущем. Такую возможность допустил американский сенатор-демократ Крис Кунс. «Я понимаю и уважаю резкое „нет“ (президента США Джо Байдена — прим. URA.RU) в ответ на вопрос о том, поставим ли мы [Киеву истребители] F-16. <…> Я понял это <…>, как-то, что США не будут передавать Украине истребители прямо сейчас», — заявил Кунс, выступая в Уилмингтоне на конференции за глобальное лидерство США. Трансляция велась на официальном сайте Среднеатлантического виртуального регионального саммита 2023 года. Сенатор отметил, что основной задачей Вашингтона является предоставление гарантий безопасности для Киева. При этом он отметил, что на обучение украинских военнослужащих применению этих истребителей «уйдет много времени». После одобрения поставок танков со стороны Германии и США президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО передать Киеву боевые самолеты и ракеты. Байден, в свою очередь, ответил отказом, заявив, что Вашингтон не будет поставлять истребители F-16. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснял, что этот вид вооружения не изменит ход боев на Украине. Он отмечал, что для уничтожения истребителей достаточно группы комплексов С-300 или С-400.