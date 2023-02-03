Адмирал Сивков объяснил, почему истребители F-16 не изменят ход боев на Украине

Истребители F-16 бесполезны в небольших количествах, а на Западе в данный момент говорят о поставке всего 24 самолетов. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Для изменения хода войны необходимо предоставить около 300-400 самолетов. Это не самолеты, которые могут действовать в одиночку. Рядом с этими реактивными самолетами нужна группа самолетов-подавителей сигналов, нужен самолет-локатор, чтобы можно было эффективно использовать F-16», — объяснил Сивков в интервью турецкой газете Aydinlik. Он отметил, что для уничтожения такого количества самолетов достаточно группы комплексов С-300 или С-400.
Из заявления президента США Джо Байдена следует, что Америка в настоящий момент не планирует передавать истребители F-16 на Украину. Байден отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, начались ли серьезные обсуждения этих поставок, передает RT.
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