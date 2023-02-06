06 февраля 2023

The Spectator: Запад не поставляет ВСУ истребители из-за одной особенности РФ

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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, истребитель, f-16, nato, ввс сша, солдаты нато
Киев постоянно требует от западных стран предоставить боевые самолеты и ракеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные державы с недоверием относятся к идее о передаче Украине боевых истребителей F-16 из-за наземных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), которые стоят на вооружении РФ. Об этом рассказал британский обозреватель Джастин Бронк.

«Основной причиной, почему западные страны сдержанно относится к идее о поставке истребителей F-16 на Украину, является плотная и смертоносная сеть российских наземных ЗРК. При этом западные самолеты не смогут повысить боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — статья журналиста опубликована в The Spectator.

После того, как Германией и США были одобрены поставки тяжелой техники Киеву, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО передать ВСУ боевые самолеты и ракеты. Глава США ответил отказом. После зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснял, что этот вид вооружения не изменит ход боев на Украине. Позже появилась информация, что Запад все-таки сможет предоставить Украине истребители в будущем. Такую возможность допустил американский сенатор Крис Кунс. При этом он подчеркнул, что на обучение украинских военных, которые смогут управлять истребителями, «уйдет много времени».

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Западные державы с недоверием относятся к идее о передаче Украине боевых истребителей F-16 из-за наземных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), которые стоят на вооружении РФ. Об этом рассказал британский обозреватель Джастин Бронк. «Основной причиной, почему западные страны сдержанно относится к идее о поставке истребителей F-16 на Украину, является плотная и смертоносная сеть российских наземных ЗРК. При этом западные самолеты не смогут повысить боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — статья журналиста опубликована в The Spectator. После того, как Германией и США были одобрены поставки тяжелой техники Киеву, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО передать ВСУ боевые самолеты и ракеты. Глава США ответил отказом. После зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснял, что этот вид вооружения не изменит ход боев на Украине. Позже появилась информация, что Запад все-таки сможет предоставить Украине истребители в будущем. Такую возможность допустил американский сенатор Крис Кунс. При этом он подчеркнул, что на обучение украинских военных, которые смогут управлять истребителями, «уйдет много времени».
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