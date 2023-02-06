The Spectator: Запад не поставляет ВСУ истребители из-за одной особенности РФ

07 февраля 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Киев постоянно требует от западных стран предоставить боевые самолеты и ракеты Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные державы с недоверием относятся к идее о передаче Украине боевых истребителей F-16 из-за наземных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), которые стоят на вооружении РФ. Об этом рассказал британский обозреватель Джастин Бронк. «Основной причиной, почему западные страны сдержанно относится к идее о поставке истребителей F-16 на Украину, является плотная и смертоносная сеть российских наземных ЗРК. При этом западные самолеты не смогут повысить боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — статья журналиста опубликована в The Spectator. После того, как Германией и США были одобрены поставки тяжелой техники Киеву, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО передать ВСУ боевые самолеты и ракеты. Глава США ответил отказом. После зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснял, что этот вид вооружения не изменит ход боев на Украине. Позже появилась информация, что Запад все-таки сможет предоставить Украине истребители в будущем. Такую возможность допустил американский сенатор Крис Кунс. При этом он подчеркнул, что на обучение украинских военных, которые смогут управлять истребителями, «уйдет много времени».

Западные державы с недоверием относятся к идее о передаче Украине боевых истребителей F-16 из-за наземных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), которые стоят на вооружении РФ. Об этом рассказал британский обозреватель Джастин Бронк. «Основной причиной, почему западные страны сдержанно относится к идее о поставке истребителей F-16 на Украину, является плотная и смертоносная сеть российских наземных ЗРК. При этом западные самолеты не смогут повысить боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — статья журналиста опубликована в The Spectator. После того, как Германией и США были одобрены поставки тяжелой техники Киеву, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО передать ВСУ боевые самолеты и ракеты. Глава США ответил отказом. После зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснял, что этот вид вооружения не изменит ход боев на Украине. Позже появилась информация, что Запад все-таки сможет предоставить Украине истребители в будущем. Такую возможность допустил американский сенатор Крис Кунс. При этом он подчеркнул, что на обучение украинских военных, которые смогут управлять истребителями, «уйдет много времени».