Росавиация дала «Уральским авиалиниям» допуск на новые маршруты

«Уральские авиалинии» летом увеличат количество рейсов в Узбекистан из разных городов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росавиация опубликовала приказ о допуске авиакомпаний к полетам по новым маршрутам или увеличению маршрутов по старым направлениям. В частности, для «Уральских авиалиний» расширили список городов в Узбекистане, куда авиакомпания может выполнять рейсы. Документ опубликован на официальном сайте Росавиации.

Уральские авиалинии» получили допуск на полеты в Наманган (Узбекистан) из Грозного, Нижнего Новгорода, Нижневартовска, Казани и других городов, а также в Карши из Сочи, Ростова на Дону и Екатеринбурга. Компания может выполнять рейсы в Ургенч из Челябинска, Хабаровска и Екатеринбурга, а также в Фергану, Нукус и Навои. Разрешения на полеты начнут действовать с летнего сезона.

Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов обратился в «Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта» с просьбой обратить внимание на факторы, которые сдерживают рост доступности перевозок. В частности, он указал на невозможность купить отечественные самолеты.