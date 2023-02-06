Мэр из ХМАО выиграла суд у жителя, оскорбившего ее в соцсетях

07 февраля 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

По решению суда житель Радужного заплатит за оскорбление Натальи Гулиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Радужного Наталья Гулина выиграла судебный процесс против местного жителя Дмитрия Журавлева, который оскорбил ее на странице в социальных сетях. Согласно решению суда, Журавлев обязан выплатить мэру компенсацию морального вреда. «То, что суд услышал меня, и мне удалось защитить свою честь и деловую репутацию — я удовлетворена. Материть меня в интернете, я считаю это ненормально: помимо того, что я глава муниципалитета, я еще женщина и мать», — заявила Гулина. Журавлев признал свою вину, но до сих пор не принес извинения Главе города за свои высказывания. Гулина планирует вновь обратиться в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных обязанностей и создать юридический прецедент, чтобы подобные случаи не повторялись. Ранее URA.RU сообщало, что житель Радужного Эльнур Фатиев обвинил Гулину в том, что власти взломали его аккаунт в соцсетях и разместили там порнографию. Глава города заявила в полицию на Фатиева за клевету и распространение сведений, порочащих честь и достоинство муниципального служащего.

Глава Радужного Наталья Гулина выиграла судебный процесс против местного жителя Дмитрия Журавлева, который оскорбил ее на странице в социальных сетях. Согласно решению суда, Журавлев обязан выплатить мэру компенсацию морального вреда. «То, что суд услышал меня, и мне удалось защитить свою честь и деловую репутацию — я удовлетворена. Материть меня в интернете, я считаю это ненормально: помимо того, что я глава муниципалитета, я еще женщина и мать», — заявила Гулина. Журавлев признал свою вину, но до сих пор не принес извинения Главе города за свои высказывания. Гулина планирует вновь обратиться в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных обязанностей и создать юридический прецедент, чтобы подобные случаи не повторялись. Ранее URA.RU сообщало, что житель Радужного Эльнур Фатиев обвинил Гулину в том, что власти взломали его аккаунт в соцсетях и разместили там порнографию. Глава города заявила в полицию на Фатиева за клевету и распространение сведений, порочащих честь и достоинство муниципального служащего.