Риэлтор обманул пермскую пенсионерку с продажей ее квартиры

Пенсионерке подложили документы, чтобы снизить цену квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская пенсионерка подала в суд на риэлтора и покупателя своей квартиры из-за обмана. Пермячка собиралась продать жилье, однако недобросовестный покупатель решил обмануть ее с ценой, подложив документы, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Признать недействительным дополнительное соглашение к договору купли-продажи, заключенное между Даниловой Г. А. и Федосеевым В. Н.» — говорится в решении. Также с ответчика суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца 72 тысяч рублей.

Пермячка рассказала в суде, что наняла риэлтора, который должен был помочь ей с продажей квартиры. Посредник нашел клиента, готового купить жилье и подготовил договор купли-продажи. Однако во время подписания риэлтор подложил истице экземпляр дополнительного соглашения, который пенсионерка в силу возраста и состояния здоровья не заметила и подписала. В документе обговаривалась другая цена квартиры, значительно ниже реальной. После подписания ответчик потребовал вернуть часть уплаченной за жилье суммы, ссылаясь на подписание собственницей дополнительного соглашения. Пенсионерка отказывалась, тогда покупатель начал ей угрожать, насильно посадил в машину и отвез в банк, чтобы бабушка сняла деньги и отдала их истцу.