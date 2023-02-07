Пермским студентам предлагают выиграть миллион на запуск бизнеса с нуля

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Победителю конкурса необходимо разработать бизнес-план и создать сайт своего стартапа Фото:

В Пермском крае фонд содействия инновациям открыл прием заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап». Он проводится для студентов вузов, которые обучаются по программе бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. Каждый победитель получит миллионный грант на реализацию своего проекта с нуля.

«Отбор участников проводится по семи тематическим направлениям. Это цифровые технологии, медицина, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные технологии, биотехнологии, энергетика и креативные индустрии», — сообщается в группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

Победителям конкурса необходимо будет зарегистрировать юрлицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа. Гранты могут получить полторы тысячи студентов российских вузов. Заявки на участие принимаются до 3 апреля 2023 года.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он разработан по инициативе, утвержденной председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году в число победителей конкурса фонда содействию инновациям вошли шесть студентов из Перми. На свои разработки они получили по миллиону рублей.

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В Пермском крае фонд содействия инновациям открыл прием заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап». Он проводится для студентов вузов, которые обучаются по программе бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. Каждый победитель получит миллионный грант на реализацию своего проекта с нуля. «Отбор участников проводится по семи тематическим направлениям. Это цифровые технологии, медицина, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные технологии, биотехнологии, энергетика и креативные индустрии», — сообщается в группе фонда в соцсети «ВКонтакте». Победителям конкурса необходимо будет зарегистрировать юрлицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа. Гранты могут получить полторы тысячи студентов российских вузов. Заявки на участие принимаются до 3 апреля 2023 года. Конкурс «Студенческий стартап» проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он разработан по инициативе, утвержденной председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году в число победителей конкурса фонда содействию инновациям вошли шесть студентов из Перми. На свои разработки они получили по миллиону рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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