Пермские студенты выиграли по миллиону на свои стартапы

27 октября 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Шесть пермских студентов получат деньги на свои разработки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Студенты пермских вузов вошли в число победителей конкурса стартапов, организованного Фондом содействия инновациям. Шестеро молодых пермяков получат по миллиону рублей. Всего же поддержку получила тысяча проектов со всей России. «Реализация проектов будет способствовать выполнению задач, поставленных президентом, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны. Каждому победителю выделяется по 1 млн рублей на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих», — цитирует сайт фонда вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Среди пермяков в список вошли: Юлия Большакова (ПНИПУ) с проектом программного модуля выявления болезней головного мозга;

Антон Свитек (ПНИПУ) с разработкой рекомендательной системы для прогнозирования доходности от инвестирования в объекты недвижимости;

Виталий Кудреватых (ПГГПУ), создающий мобильное приложение восстановления и коррекции речи при афазии и дизартрии;

Иван Мокрушин (ПГНИУ) с проектом разработки новых ионных жидкостей, перспективных в качестве присадок к моторным маслам;

Алексей Харченко (ПГНИУ) и его сервис бронирования и аналитики для заведений;

Михаил Чащин (ПНИПУ) с проектом «RFID метка на гибкой магнитной основе». Конкурс «Студенческий стартап» является частью федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он разработан по инициативе, утвержденной председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Студенты пермских вузов вошли в число победителей конкурса стартапов, организованного Фондом содействия инновациям. Шестеро молодых пермяков получат по миллиону рублей. Всего же поддержку получила тысяча проектов со всей России. «Реализация проектов будет способствовать выполнению задач, поставленных президентом, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны. Каждому победителю выделяется по 1 млн рублей на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих», — цитирует сайт фонда вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Среди пермяков в список вошли: Конкурс «Студенческий стартап» является частью федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он разработан по инициативе, утвержденной председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.