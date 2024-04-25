25 апреля 2024

Пермяков предупредили о «ржавом» дожде в выходные

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Дождь. Екатеринбург.ЛГБТ, непогода, дождь
Необычный дождь пойдет из-за песчаной бури Фото:

В Пермском крае 27 апреля может пойти «ржавый» дождь. Так называется природное явление, которому характерно желто-оранжевое небо и пасмурная погода.

«„Ржавый“ дождь может накрыть Пермский край 27 апреля. Называется он так из-за песчаной бури из Сахары. С дождем частицы песка начнет вымывать из атмосферы, а на предметах, оказавшихся на улице, останется налет», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на синоптика Андрея Шихова.

Ранее URA.RU рассказало, что «ржавый» дождь накроет Челябинскую и Свердловскую области. Африканский песок уже достиг южных регионов страны.

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В Пермском крае 27 апреля может пойти «ржавый» дождь. Так называется природное явление, которому характерно желто-оранжевое небо и пасмурная погода. «„Ржавый“ дождь может накрыть Пермский край 27 апреля. Называется он так из-за песчаной бури из Сахары. С дождем частицы песка начнет вымывать из атмосферы, а на предметах, оказавшихся на улице, останется налет», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на синоптика Андрея Шихова. Ранее URA.RU рассказало, что «ржавый» дождь накроет Челябинскую и Свердловскую области. Африканский песок уже достиг южных регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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