Пермяков предупредили о «ржавом» дожде в выходные

Необычный дождь пойдет из-за песчаной бури
В Пермском крае 27 апреля может пойти «ржавый» дождь. Так называется природное явление, которому характерно желто-оранжевое небо и пасмурная погода.
«„Ржавый“ дождь может накрыть Пермский край 27 апреля. Называется он так из-за песчаной бури из Сахары. С дождем частицы песка начнет вымывать из атмосферы, а на предметах, оказавшихся на улице, останется налет», — пишет telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на синоптика Андрея Шихова.
Ранее URA.RU рассказало, что «ржавый» дождь накроет Челябинскую и Свердловскую области. Африканский песок уже достиг южных регионов страны.
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