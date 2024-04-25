25 апреля 2024

В Перми частично демонтировали историческое здание с магазином «Крепар»

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, снос дома, ветхое жилье, руины, разрушение дома
От здания остался только фасад Фото:

В Перми началась реконструкция исторического здания на улице Ленина, 52, в котором находился магазин «Крепар». От него остался только фасад.

«Здание ограниченно работоспособное, поэтому предусмотрен частичный демонтаж. Оно входит в границы территории объекта культурного наследия Пермского края — достопримечательное место „Губернский центр“. Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края данный проект согласован», — пишет издание «Текст» со ссылкой на минимущества Пермского края.

Уточняется, что здание было построено в 1812 году. Вначале оно было известно как усадьба И. И. Косовских, а позже в нем открылся магазин с лавкой рок-атрибутики «Крепкие парни». Из-за этого отдела здание получило название «Крепар».

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В Перми началась реконструкция исторического здания на улице Ленина, 52, в котором находился магазин «Крепар». От него остался только фасад. «Здание ограниченно работоспособное, поэтому предусмотрен частичный демонтаж. Оно входит в границы территории объекта культурного наследия Пермского края — достопримечательное место „Губернский центр“. Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края данный проект согласован», — пишет издание «Текст» со ссылкой на минимущества Пермского края. Уточняется, что здание было построено в 1812 году. Вначале оно было известно как усадьба И. И. Косовских, а позже в нем открылся магазин с лавкой рок-атрибутики «Крепкие парни». Из-за этого отдела здание получило название «Крепар».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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