В Перми частично демонтировали историческое здание с магазином «Крепар»

В Перми началась реконструкция исторического здания на улице Ленина, 52, в котором находился магазин «Крепар». От него остался только фасад.
«Здание ограниченно работоспособное, поэтому предусмотрен частичный демонтаж. Оно входит в границы территории объекта культурного наследия Пермского края — достопримечательное место „Губернский центр“. Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края данный проект согласован», — пишет издание «Текст» со ссылкой на минимущества Пермского края.
Уточняется, что здание было построено в 1812 году. Вначале оно было известно как усадьба И. И. Косовских, а позже в нем открылся магазин с лавкой рок-атрибутики «Крепкие парни». Из-за этого отдела здание получило название «Крепар».
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