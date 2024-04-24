В пермском минобре отреагировали на скандал в православной гимназии, где учитель затравила ребенка

Министерство образования выдало православной гимназии предостережение после того, как стало известно о педагоге, которая устроила травлю ребенка из-за длинных волос. об этом URA.RU рассказали в ведомстве.
«В адрес министерства поступило официальное обращение от матери мальчика. В адрес гимназии выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, таких как нормы профессиональной этики, условия безопасного пребывания школьников и прочего», — уточнили в министерстве. Отмечается, что мама ребенка вправе обратиться в школу по прописке и зачислить ребенка туда.
В министерстве подчеркнули, что поскольку гимназия является частной, то минобр не вправе провести там внеплановую проверку. Все проверки частных школ проводятся исключительно по решению прокурора. Ранее URA.RU сообщало, что в православной гимназии в Перми учитель заявила родителю, что не видит в ее сыне ребенка. Педагог публично травила ребенка, а маму второклассника исключила из родительского чата.
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Министерство образования выдало православной гимназии предостережение после того, как стало известно о педагоге, которая устроила травлю ребенка из-за длинных волос. об этом URA.RU рассказали в ведомстве. «В адрес министерства поступило официальное обращение от матери мальчика. В адрес гимназии выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, таких как нормы профессиональной этики, условия безопасного пребывания школьников и прочего», — уточнили в министерстве. Отмечается, что мама ребенка вправе обратиться в школу по прописке и зачислить ребенка туда. В министерстве подчеркнули, что поскольку гимназия является частной, то минобр не вправе провести там внеплановую проверку. Все проверки частных школ проводятся исключительно по решению прокурора. Ранее URA.RU сообщало, что в православной гимназии в Перми учитель заявила родителю, что не видит в ее сыне ребенка. Педагог публично травила ребенка, а маму второклассника исключила из родительского чата.