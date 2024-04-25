25 апреля 2024

Бабушка вступилась за подростка, обвиняемого в убийстве девушки в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, ветеран, пожилая женщина, бабушка, день победы, трость в руке, пенсинерка
Бабушка встала на сторону внука Фото:

Бабушка 15-летнего подростка, которого обвиняют в смерти жительницы Яйвы (Пермский край) Александры Шелунцовой, не верит в виновность внука. Она считает, что он не мог встречаться с убитой, так как намного младше ее.

«Когда нашли тело девушки, он был дома. Потом к нам пришла инспектор ПДН и поговорила с ним. Я еще грешным делом подумала, что он что-то украл. Потом пришел полицейский и стал показывать запись с камер видео на которой видно, что внук идет один, это было днем. Внук с убитой женщиной вообще стыковаться не должны были. Возраст у них разный и интересы тоже», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на бабушку подозреваемого.

Также она добавила, что он не был пьян в тот день, хотя ранее в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что подросток совершит убийство в состоянии алкогольного опьянения. Также женщина отметила, что убийство якобы произошло в подвале, а тело нашли в лесу. Ее внук в одиночку просто не смог бы ее дотащить. Она считает, что подросток признался в содеянном потому, что растерялся. Сейчас она ждет окончания следствия.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае в поселке Яйва нашли тело 21-летней Александры Шелунцовой. Женщину отправил собирать червей отец, после этого она пропала. В ее убийстве подозревают 15-летнего подростка, с которым она была знакома. По версии следственного комитета, подросток в состоянии алкогольного опьянения забил Шелунцову палкой.

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Бабушка 15-летнего подростка, которого обвиняют в смерти жительницы Яйвы (Пермский край) Александры Шелунцовой, не верит в виновность внука. Она считает, что он не мог встречаться с убитой, так как намного младше ее. «Когда нашли тело девушки, он был дома. Потом к нам пришла инспектор ПДН и поговорила с ним. Я еще грешным делом подумала, что он что-то украл. Потом пришел полицейский и стал показывать запись с камер видео на которой видно, что внук идет один, это было днем. Внук с убитой женщиной вообще стыковаться не должны были. Возраст у них разный и интересы тоже», — пишет «Комсомольская правда Пермь» со ссылкой на бабушку подозреваемого. Также она добавила, что он не был пьян в тот день, хотя ранее в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что подросток совершит убийство в состоянии алкогольного опьянения. Также женщина отметила, что убийство якобы произошло в подвале, а тело нашли в лесу. Ее внук в одиночку просто не смог бы ее дотащить. Она считает, что подросток признался в содеянном потому, что растерялся. Сейчас она ждет окончания следствия. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае в поселке Яйва нашли тело 21-летней Александры Шелунцовой. Женщину отправил собирать червей отец, после этого она пропала. В ее убийстве подозревают 15-летнего подростка, с которым она была знакома. По версии следственного комитета, подросток в состоянии алкогольного опьянения забил Шелунцову палкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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