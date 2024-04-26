Звезда «Слова пацана» из Перми опубликовал фото со съемок нового фильма

Актер из Пермского края Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», опубликовал фото со съемок нового фильма. В этот раз он сыграл роль в картине «Красный шелк».
«Катапультировался в 1927. Немного фоточек со съемок Российско-китайского приключенческого детектива „Красный шелк“», — писал Могильников в своем telegram-канале.
Информация о том, что актер примет участие в новом проекте появилась в феврале 2024 года. Фильм «Красный шелк» рассказывает о приезде китайских коммунистов в СССР. Съемки проходят на озере Байкал и частично в Китае. Фильм выйдет в прокат в 2025 году.
В главных ролях также снимаются Милош Бикович, Елена Подкаминская и Глеб Калюжный
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Актер из Пермского края Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», опубликовал фото со съемок нового фильма. В этот раз он сыграл роль в картине «Красный шелк». «Катапультировался в 1927. Немного фоточек со съемок Российско-китайского приключенческого детектива „Красный шелк“», — писал Могильников в своем telegram-канале. Информация о том, что актер примет участие в новом проекте появилась в феврале 2024 года. Фильм «Красный шелк» рассказывает о приезде китайских коммунистов в СССР. Съемки проходят на озере Байкал и частично в Китае. Фильм выйдет в прокат в 2025 году.