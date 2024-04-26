Звезда «Слова пацана» из Перми опубликовал фото со съемок нового фильма

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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Съемки проходят на озере Байкал Фото:

Актер из Пермского края Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», опубликовал фото со съемок нового фильма. В этот раз он сыграл роль в картине «Красный шелк».

«Катапультировался в 1927. Немного фоточек со съемок Российско-китайского приключенческого детектива „Красный шелк“», — писал Могильников в своем telegram-канале.

Информация о том, что актер примет участие в новом проекте появилась в феврале 2024 года. Фильм «Красный шелк» рассказывает о приезде китайских коммунистов в СССР. Съемки проходят на озере Байкал и частично в Китае. Фильм выйдет в прокат в 2025 году.

В главных ролях также снимаются Милош Бикович, Елена Подкаминская и Глеб Калюжный
В главных ролях также снимаются Милош Бикович, Елена Подкаминская и Глеб Калюжный
Действие фильма происходит в 1927 году
Действие фильма происходит в 1927 году

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Актер из Пермского края Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», опубликовал фото со съемок нового фильма. В этот раз он сыграл роль в картине «Красный шелк». «Катапультировался в 1927. Немного фоточек со съемок Российско-китайского приключенческого детектива „Красный шелк“», — писал Могильников в своем telegram-канале. Информация о том, что актер примет участие в новом проекте появилась в феврале 2024 года. Фильм «Красный шелк» рассказывает о приезде китайских коммунистов в СССР. Съемки проходят на озере Байкал и частично в Китае. Фильм выйдет в прокат в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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