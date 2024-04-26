В Перми закроют часть детской поликлиники из-за капремонта

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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, детская поликлиника, врач, медецинский работник
Медики будут принимать в других больницах Фото:

С 27 апреля на время капитального ремонта закроют филиал детской клинической больницы на улице Грачева, 12. Большая часть персонала будет работать в других поликлиниках.

«Заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада здания детской поликлиники на Грачева, 12. В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала поликлиники, а также сохранения ее работоспособности принято решение о временном переведении большей части персонала в поликлинику по адресу улица Сакко и Ванцетти, 93а», — пишет Properm со ссылкой на краевой минздрав.

Уточняется, что педиатры, за которыми закреплен микрорайон Висим, также будут принимать на улице Сакко и Ванцетти, 93а. А участки микрорайона Запруд переводят в поликлинику на улице Лядовская, 127. В здании на Грачева, 12 останутся остальные педиатрические участки, а также там продолжат работу инфекционист и неотложная медицинская помощь.

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С 27 апреля на время капитального ремонта закроют филиал детской клинической больницы на улице Грачева, 12. Большая часть персонала будет работать в других поликлиниках. «Заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада здания детской поликлиники на Грачева, 12. В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала поликлиники, а также сохранения ее работоспособности принято решение о временном переведении большей части персонала в поликлинику по адресу улица Сакко и Ванцетти, 93а», — пишет Properm со ссылкой на краевой минздрав. Уточняется, что педиатры, за которыми закреплен микрорайон Висим, также будут принимать на улице Сакко и Ванцетти, 93а. А участки микрорайона Запруд переводят в поликлинику на улице Лядовская, 127. В здании на Грачева, 12 останутся остальные педиатрические участки, а также там продолжат работу инфекционист и неотложная медицинская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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