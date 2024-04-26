В Перми закроют часть детской поликлиники из-за капремонта

Медики будут принимать в других больницах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 27 апреля на время капитального ремонта закроют филиал детской клинической больницы на улице Грачева, 12. Большая часть персонала будет работать в других поликлиниках.

«Заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада здания детской поликлиники на Грачева, 12. В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала поликлиники, а также сохранения ее работоспособности принято решение о временном переведении большей части персонала в поликлинику по адресу улица Сакко и Ванцетти, 93а», — пишет Properm со ссылкой на краевой минздрав.

Уточняется, что педиатры, за которыми закреплен микрорайон Висим, также будут принимать на улице Сакко и Ванцетти, 93а. А участки микрорайона Запруд переводят в поликлинику на улице Лядовская, 127. В здании на Грачева, 12 останутся остальные педиатрические участки, а также там продолжат работу инфекционист и неотложная медицинская помощь.