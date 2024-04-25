25 апреля 2024

В Лысьве пермяков незаконно обучали самбо

© Служба новостей «URA.RU»
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Моряк-разведчик Вячеслав на тренировке по самбо. Екатеринбург
Пермская спортшкола тренировала горожан без лицензии Фото:

В спортшколе Лысьвы (Пермский край) горожан обучали самбо без разрешения на этот вид деятельности. Нарушение нашла прокуратура в ходе проверки. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«В ходе прокурорской проверки выяснилось, что МБУ ДО „Спортивная школа“ в Лысьве осуществляла образовательную деятельность на двух объектах (горнолыжный комплекс и зал самбо) в отсутствии лицензии. Постановлением мирового судьи директор спортшколы признан виновным», — говорится в сообщении представителей краевой прокуратуры.

Директор спортшколы получил предупреждение. Выявленные нарушения он обязан устранить, отметили в ведомстве.

Ранее руководство пермской школы, где в компоте нашли червей, привлекли к административной ответственности. Нарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора.

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В спортшколе Лысьвы (Пермский край) горожан обучали самбо без разрешения на этот вид деятельности. Нарушение нашла прокуратура в ходе проверки. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «В ходе прокурорской проверки выяснилось, что МБУ ДО „Спортивная школа“ в Лысьве осуществляла образовательную деятельность на двух объектах (горнолыжный комплекс и зал самбо) в отсутствии лицензии. Постановлением мирового судьи директор спортшколы признан виновным», — говорится в сообщении представителей краевой прокуратуры. Директор спортшколы получил предупреждение. Выявленные нарушения он обязан устранить, отметили в ведомстве. Ранее руководство пермской школы, где в компоте нашли червей, привлекли к административной ответственности. Нарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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