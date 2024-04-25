В Лысьве пермяков незаконно обучали самбо

В спортшколе Лысьвы (Пермский край) горожан обучали самбо без разрешения на этот вид деятельности. Нарушение нашла прокуратура в ходе проверки. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
«В ходе прокурорской проверки выяснилось, что МБУ ДО „Спортивная школа“ в Лысьве осуществляла образовательную деятельность на двух объектах (горнолыжный комплекс и зал самбо) в отсутствии лицензии. Постановлением мирового судьи директор спортшколы признан виновным», — говорится в сообщении представителей краевой прокуратуры.
Директор спортшколы получил предупреждение. Выявленные нарушения он обязан устранить, отметили в ведомстве.
Ранее руководство пермской школы, где в компоте нашли червей, привлекли к административной ответственности. Нарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора.
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В спортшколе Лысьвы (Пермский край) горожан обучали самбо без разрешения на этот вид деятельности. Нарушение нашла прокуратура в ходе проверки. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «В ходе прокурорской проверки выяснилось, что МБУ ДО „Спортивная школа“ в Лысьве осуществляла образовательную деятельность на двух объектах (горнолыжный комплекс и зал самбо) в отсутствии лицензии. Постановлением мирового судьи директор спортшколы признан виновным», — говорится в сообщении представителей краевой прокуратуры. Директор спортшколы получил предупреждение. Выявленные нарушения он обязан устранить, отметили в ведомстве. Ранее руководство пермской школы, где в компоте нашли червей, привлекли к административной ответственности. Нарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора.