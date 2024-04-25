Пермские термы на майские праздники снизят цены и накормят шашлыком

26 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Термальные комплексы устроят акции для гостей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермские термальные комплексы на майские выходные будут угощать гостей шашлыками и снижать плату за вход до 50%. Информация об этом опубликована в социальных сетях терм. «С 27 по 30 апреля, с 4 по 5 мая, а также с 10 по 12 мая действует специальное предложение: два билета по цене одного», — говорится в группе «Пермские сроки» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в эти дни будут действовать тарифы выходного дня. Также скидки на посещение предоставляют термальные комплексы на выходные. Здесь можно отдохнуть на 30% дешевле базовой цены, если подписаться на их рассылку. Но скидки учитываются не во все праздники, а только до 30 апреля. В термах «Акватория» на майские выходные гости воспользуются специальным комплексом услуг. В него входят три часа посещения терм, 30 минут массажа и обед из шашлыка с овощами. Стоить такой отдых будет три тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские термальные комплексы на майские выходные будут угощать гостей шашлыками и снижать плату за вход до 50%. Информация об этом опубликована в социальных сетях терм. «С 27 по 30 апреля, с 4 по 5 мая, а также с 10 по 12 мая действует специальное предложение: два билета по цене одного», — говорится в группе «Пермские сроки» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в эти дни будут действовать тарифы выходного дня. Также скидки на посещение предоставляют термальные комплексы на выходные. Здесь можно отдохнуть на 30% дешевле базовой цены, если подписаться на их рассылку. Но скидки учитываются не во все праздники, а только до 30 апреля. В термах «Акватория» на майские выходные гости воспользуются специальным комплексом услуг. В него входят три часа посещения терм, 30 минут массажа и обед из шашлыка с овощами. Стоить такой отдых будет три тысячи рублей.