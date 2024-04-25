Участники СВО из Перми получат участки в Голованово

Участникам специальной военной операции на Украине из Перми могут выдать участки в микрорайоне Голованово. Информация об этом появилась в проекте постановления администрации Перми, опубликованном на ее сайте.
«Администрация постановляет бесплатно выделить пермским военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей 23 земельных участка. Они расположены на улицах Прохладная и Сиреневая в Орджоникидзевском районе Перми», — сказано в тексте документа.
Уточняется, что размер участков разный от 588 до 665 квадратных метров. Земля подходит для индивидуального жилищного строительства.
Ранее стало известно, что участники СВО из Пермского края могут получить земли для строительства домов. Их распределением будет заниматься «Центр комплексного развития территорий Пермского края». В апреле 2024 года упростили условия получения земель для многодетных семей участников СВО.
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Участникам специальной военной операции на Украине из Перми могут выдать участки в микрорайоне Голованово. Информация об этом появилась в проекте постановления администрации Перми, опубликованном на ее сайте. «Администрация постановляет бесплатно выделить пермским военнослужащим, лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей 23 земельных участка. Они расположены на улицах Прохладная и Сиреневая в Орджоникидзевском районе Перми», — сказано в тексте документа. Уточняется, что размер участков разный от 588 до 665 квадратных метров. Земля подходит для индивидуального жилищного строительства. Ранее стало известно, что участники СВО из Пермского края могут получить земли для строительства домов. Их распределением будет заниматься «Центр комплексного развития территорий Пермского края». В апреле 2024 года упростили условия получения земель для многодетных семей участников СВО.