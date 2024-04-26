На СВО погиб снайпер из Пермского края Валерий Кожевников

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Боец погиб 10 апреля 2024 года Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Еловского муниципального округа Валерий Кожевников. Он был разведчиком-снайпером, сообщили в администрации округа.

«При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины погиб наш земляк Валерий Кожевников 2 мая 1995 года рождения. Хорошо воспитан, вежлив, тактичен и отзывчив», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Валерий Кожевников родился в деревне Шульдиха. Затем переехал в село Ножовка Частинского района. Там он окончил школу и поступил в Частинский колледж. В 2013 году был призван в армию. После возвращения работал в совхозе. Валерий Кожевников погиб 10 апреля 2024 года. Церемония прощания с бойцом состоится 28 апреля в 12:30 в Шульдихинском сельском доме досуга.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Еловского муниципального округа Валерий Кожевников. Он был разведчиком-снайпером, сообщили в администрации округа. «При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины погиб наш земляк Валерий Кожевников 2 мая 1995 года рождения. Хорошо воспитан, вежлив, тактичен и отзывчив», — сказано в сообщении. Уточняется, что Валерий Кожевников родился в деревне Шульдиха. Затем переехал в село Ножовка Частинского района. Там он окончил школу и поступил в Частинский колледж. В 2013 году был призван в армию. После возвращения работал в совхозе. Валерий Кожевников погиб 10 апреля 2024 года. Церемония прощания с бойцом состоится 28 апреля в 12:30 в Шульдихинском сельском доме досуга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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