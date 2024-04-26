На СВО погиб снайпер из Пермского края Валерий Кожевников

Боец погиб 10 апреля 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Еловского муниципального округа Валерий Кожевников. Он был разведчиком-снайпером, сообщили в администрации округа.

«При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины погиб наш земляк Валерий Кожевников 2 мая 1995 года рождения. Хорошо воспитан, вежлив, тактичен и отзывчив», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Валерий Кожевников родился в деревне Шульдиха. Затем переехал в село Ножовка Частинского района. Там он окончил школу и поступил в Частинский колледж. В 2013 году был призван в армию. После возвращения работал в совхозе. Валерий Кожевников погиб 10 апреля 2024 года. Церемония прощания с бойцом состоится 28 апреля в 12:30 в Шульдихинском сельском доме досуга.