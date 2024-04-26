В Пермском крае изменится режим работы больниц на майские праздники

26 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Поликлиники будут работать два дня в майские праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае во время майских праздников поликлиники будут работать в штатном режиме только 29 апреля и 11 мая. Об этом сообщили в краевом минздраве. «Поликлиники будут вести прием в штатном режиме 29 апреля и 11 мая. Служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках будет функционировать ежедневно с 8.00 до 24.00», — сказано в сообщении. В эти дни также продолжится проведение диспансеризации, вакцинации и профилактических осмотров. В нерабочие в больницах будут оказывать неотложную помощь. Стационары, травмпункты, службы неотложной помощи продолжат работать в круглосуточном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае во время майских праздников поликлиники будут работать в штатном режиме только 29 апреля и 11 мая. Об этом сообщили в краевом минздраве. «Поликлиники будут вести прием в штатном режиме 29 апреля и 11 мая. Служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках будет функционировать ежедневно с 8.00 до 24.00», — сказано в сообщении. В эти дни также продолжится проведение диспансеризации, вакцинации и профилактических осмотров. В нерабочие в больницах будут оказывать неотложную помощь. Стационары, травмпункты, службы неотложной помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.