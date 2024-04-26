В Пермском крае изменится режим работы больниц на майские праздники

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Круглый стол по ординатуре. Курган, коридор больницы, больница, црб, пациенты больницы, поликилиника, пациенты црб, эндокринологический центр
Поликлиники будут работать два дня в майские праздники Фото:

В Пермском крае во время майских праздников поликлиники будут работать в штатном режиме только 29 апреля и 11 мая. Об этом сообщили в краевом минздраве.

«Поликлиники будут вести прием в штатном режиме 29 апреля и 11 мая. Служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках будет функционировать ежедневно с 8.00 до 24.00», — сказано в сообщении.

В эти дни также продолжится проведение диспансеризации, вакцинации и профилактических осмотров. В нерабочие в больницах будут оказывать неотложную помощь. Стационары, травмпункты, службы неотложной помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.

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В Пермском крае во время майских праздников поликлиники будут работать в штатном режиме только 29 апреля и 11 мая. Об этом сообщили в краевом минздраве. «Поликлиники будут вести прием в штатном режиме 29 апреля и 11 мая. Служба неотложной медицинской помощи при поликлиниках будет функционировать ежедневно с 8.00 до 24.00», — сказано в сообщении. В эти дни также продолжится проведение диспансеризации, вакцинации и профилактических осмотров. В нерабочие в больницах будут оказывать неотложную помощь. Стационары, травмпункты, службы неотложной помощи продолжат работать в круглосуточном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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