25 апреля 2024

Пермский рыбак хотел поймать судака, а выловил огромного сома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, рыбак, удочка, рыбалка весной
Мужчина рыбачил на Каме Фото:

Рыбак из Перми Денис А. отправился ловить судака, а вместо него поймал сома весом в 36 килограммов. Фотографии и видеозапись мужчина опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Кама. Ловили судака, много сходов, поклевок. Судаков поймали и вечером влетает бонус — сом на 36 килограммов», — написал Денис в сообществе.

Мужчина рассказал, что поймал рыбу на насадку «Твистер». Сом находился на глубине 4,5 метра. Он отметил, что эта рыбалка запомнится ему надолго.

Улов пермяка
Улов пермяка
Фото:

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Рыбак из Перми Денис А. отправился ловить судака, а вместо него поймал сома весом в 36 килограммов. Фотографии и видеозапись мужчина опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Кама. Ловили судака, много сходов, поклевок. Судаков поймали и вечером влетает бонус — сом на 36 килограммов», — написал Денис в сообществе. Мужчина рассказал, что поймал рыбу на насадку «Твистер». Сом находился на глубине 4,5 метра. Он отметил, что эта рыбалка запомнится ему надолго.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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