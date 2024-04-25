Мужчина рыбачил на Каме
Рыбак из Перми Денис А. отправился ловить судака, а вместо него поймал сома весом в 36 килограммов. Фотографии и видеозапись мужчина опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Кама. Ловили судака, много сходов, поклевок. Судаков поймали и вечером влетает бонус — сом на 36 килограммов», — написал Денис в сообществе.
Мужчина рассказал, что поймал рыбу на насадку «Твистер». Сом находился на глубине 4,5 метра. Он отметил, что эта рыбалка запомнится ему надолго.
Улов пермяка
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!